Brutale Attacken mit Ski und Bierkrug: drei Verletzte

In den Tiroler Wintersportorten geht es heuer gewaltig ab: Immer wieder kommt es zu brutalen Angriffen in Après-Ski-Bars.

Tirol. Am Donnerstagabend spielten sich in zwei Lokalen zu wilde Szenen ab: In Söll (Bezirk Kufstein) schlug ein Unbekannter laut Polizei einem Gast mit einem Bierkrug auf den Kopf, in Sölden (Bezirk Imst) wurden zwei niederländische Touristen mit Ski und Skischuhen attackiert.

Ein Deutscher (30) stand am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an der Bar eines Lokals in Söll, als ein bisher Unbekannter plötzlich einen vollen Bierkrug genommen und ihm damit mehrmals auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Der 30-Jährige erlitt eine klaffende Platzwunde und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Fahndung nach dem Täter war laut Polizei bisher erfolglos.

Rund eine Stunde später, gegen 19.30 Uhr, kam es in einer Après-Ski-Bar in Sölden (Ötztal) zu einer weiteren brutalen Attacke. Ein 40-jähriger Niederländer soll mit zwei unbekannten Männern in Streit geraten sein. Als sein 39-jähriger Freund eingreifen wollte, habe einer der Angreifer den 40-Jährigen mit einem Ski zu Boden gestoßen und anschließend mit dem Skischuh ins Gesicht getreten. Auch das um ein Jahr jüngere Opfer soll mit einem Ski geschlagen worden sein.

Dabei erlitt der 39-Jährige Schnittwunden am Kopf und eine Platzwunde an der Lippe. Er wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Sein 40-jähriger Begleiter erlitt Kopfverletzungen.