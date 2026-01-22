Alles zu oe24VIP
Alkotest-Polizei
© APA/BARBARA GINDL

3,1 Promille

Betrunkener Lenker baute Unfall und flüchtete zu Fuß

22.01.26, 11:51
Dank Zeugen konnte die Polizei den flüchtigen Unfalllenker (31) rasch fassen.

Salzburg. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend im Kreuzungsbereich der Walserberg Bundesstraße mit der Walserstraße in Wals-Siezenheim (Flachgau).

Ein 31-jähriger Autofahrer krachte an der Kreuzung gegen ein anderes Fahrzeug. Anschließend stieg er aus seinem Wagen und ergriff noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß die Flucht. Der völlig betrunkene Lenker konnte dank Augenzeugen aber kurz darauf von den Beamten in der Nähe des Unfallortes angehalten werden.

Ein durchgeführter Alkomattest bei dem 31-Jährigen ergab dabei einen Wert von 3,1 Promille. Die Uniformierten nahmen dem Alkolenker den Führerschein ab, er wird angezeigt. Bei der Kollision dürfte niemand verletzt worden sein.

