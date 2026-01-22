Ferienhütte in Flammen: 84-Jähriger konnte sich retten

Ein Feuer zerstörte eine Hütte völlig: Der Pächter (84) aus München konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.

Tirol. Eine Ferienhütte in Hart im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) ist am späten Mittwochabend in Vollbrand geraten und zerstört worden. Der 84-jährige deutsche Pächter war durch das Signal eines Brandmelders auf das Feuer aufmerksam geworden und konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Fünf Feuerwehren aus Hart und umliegenden Gemeinden wurden den Flammen schließlich Herr. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, berichtete die Polizei.

Ferienhütte brannte komplett ab. © zoom.tirol

Ferienhütte brannte komplett ab. © zoom.tirol

Ferienhütte brannte komplett ab. © zoom.tirol

Ferienhütte brannte komplett ab. © zoom.tirol

Ferienhütte brannte komplett ab. © zoom.tirol

Der 84-Jährige befand sich in der Stube der Hütte, als es zu dem Brand kam. Im Gang nahm der Deutsche schließlich starken Rauch wahr, der aus dem Badezimmer zu kommen schien. Beim Öffnen der Badezimmertür schlugen dem 84-Jährigen Flammen entgegen. Er versuchte, diese mit einem Gartenschlauch zu löschen, was jedoch nicht gelang. Der Pächter flüchtete letztlich aus der Hütte.

Die Besitzerin, die in Sichtweite wohnt, hatte zwischenzeitlich bereits einen Notruf abgesetzt, hieß es. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Hart, Uderns, Schlitters, Bruck am Ziller und Fügen.