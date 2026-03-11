Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Einsatz Columbusgasse Streit zwischen Autolenkern
© Viyana Manset Haber

Hotspot Favoriten

Auto-Streit eskaliert völlig - Syrer nach Attacke im Spital

11.03.26, 11:31
Teilen

Ein Streit in der Columbusgasse in Favoriten ist am Dienstagabend völlig außer Kontrolle geraten. Drei vorerst Unbekannte prügelten auf einen Syrer ein, der mit seiner Freundin im Auto saß.  

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 21:15 Uhr im Hotspotbezirk Favoriten Wien-Favoriten. Laut Polizei wurden Beamte in die Columbusgasse gerufen, nachdem Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet hatten.

Als die Polizisten eintrafen, fanden sie einen Syrer (34), der mehrere Verletzungen aufwies. Er befand sich gemeinsam mit seiner 24-jährigen Freundin bei seinem Fahrzeug. Dabei sollen die drei Männer in einem anderen Fahrzeug seine Freundin angesehen haben.

Einsatz Columbusgasse Streit zwischen Autolenkern
© Viyana Manset Haber

Einsatz Columbusgasse Streit zwischen Autolenkern
© Viyana Manset Haber

Situation eskalierte plötzlich

Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zunächst zu Gesten und einer verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf eskalierte die Situation. Einer der Beifahrer soll ausgestiegen sein und dem 34-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Nach dem ersten Schlag sollen auch der Lenker und der zweite Insasse aus dem Auto auf den Mann losgegangen sein und ihn verletzt haben. Der 34-Jährige versuchte sich zu verteidigen und soll dabei einen der Angreifer verletzt haben. Anschließend flüchteten die drei Männer zunächst vom Tatort.

Verdächtige kehren zurück - Festnahmen

Während der polizeilichen Sachverhaltsklärung kehrten die Tatverdächtigen jedoch wieder zur Örtlichkeit zurück. Es handelt sich laut Polizei um einen 16-Jährigen, einen 17-Jährigen und einen 30-Jährigen.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Der verletzte 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen