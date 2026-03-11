Auto-Streit eskaliert völlig - Syrer nach Attacke im Spital

Ein Streit in der Columbusgasse in Favoriten ist am Dienstagabend völlig außer Kontrolle geraten. Drei vorerst Unbekannte prügelten auf einen Syrer ein, der mit seiner Freundin im Auto saß.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 21:15 Uhr im Hotspotbezirk Favoriten Wien-Favoriten. Laut Polizei wurden Beamte in die Columbusgasse gerufen, nachdem Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet hatten.

Als die Polizisten eintrafen, fanden sie einen Syrer (34), der mehrere Verletzungen aufwies. Er befand sich gemeinsam mit seiner 24-jährigen Freundin bei seinem Fahrzeug. Dabei sollen die drei Männer in einem anderen Fahrzeug seine Freundin angesehen haben.

Situation eskalierte plötzlich

Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zunächst zu Gesten und einer verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf eskalierte die Situation. Einer der Beifahrer soll ausgestiegen sein und dem 34-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Nach dem ersten Schlag sollen auch der Lenker und der zweite Insasse aus dem Auto auf den Mann losgegangen sein und ihn verletzt haben. Der 34-Jährige versuchte sich zu verteidigen und soll dabei einen der Angreifer verletzt haben. Anschließend flüchteten die drei Männer zunächst vom Tatort.

Verdächtige kehren zurück - Festnahmen

Während der polizeilichen Sachverhaltsklärung kehrten die Tatverdächtigen jedoch wieder zur Örtlichkeit zurück. Es handelt sich laut Polizei um einen 16-Jährigen, einen 17-Jährigen und einen 30-Jährigen.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Der verletzte 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.