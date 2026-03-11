Bezirksvorsteher Papai räumt im EKZ Großfeldsiedlung auf

Im Einkaufszentrum Großfeldsiedlung ist zuletzt der Unmut gewachsen. Anrainerinnen und Anrainer sowie Geschäftsleute haben über Schmutz, Müllprobleme und dunkle Bereiche geklagt. Nun soll ein Maßnahmenpaket für Ordnung und mehr Sicherheit sorgen.

Das Einkaufszentrum Großfeldsiedlung ist für viele Menschen im Norden Wiens ein wichtiger Nahversorger und sozialer Treffpunkt. Doch zuletzt häuften sich Beschwerden. Anrainerinnen und Anrainer sowie Geschäftsleute klagten über mangelnde Sauberkeit, Probleme bei der Müllentsorgung, schlecht geregelte Parkplätze und zeitweise Ausfälle der Beleuchtung.

Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) reagierte rasch und lud die zuständigen Stellen von Wiener Wohnen zu einer Dringlichkeitssitzung in die Bezirksvorstehung. Dort einigte man sich auf ein verbindliches Maßnahmenpaket für das Einkaufszentrum.

Sofortmaßnahmen bereits umgesetzt

Erste Schritte zeigen bereits Wirkung. Seit vergangener Woche wird das gesamte Einkaufszentrum täglich gereinigt. Auch das Müllproblem konnte behoben werden. Die Müllpressen laufen wieder vollständig.

Die Beleuchtungsanlage funktioniert ebenfalls wieder zuverlässig. Zusätzlich kontrollieren Ordnungsberaterinnen und Ordnungsberater von Wiener Wohnen nun regelmäßig den Kundenparkplatz, damit Dauerparken unterbunden wird. Parallel dazu arbeitet man an einer professionellen Parkplatzbewirtschaftung.

Auch beim Thema Sicherheit wurde nachgeschärft. Die Ordnungsberatung ist derzeit verstärkt im Einkaufszentrum präsent. Zusätzlich läuft die Ausschreibung für einen Sicherheitsdienst.

Bezirksvorsteher bleibt dran

"Das Einkaufszentrum Großfeldsiedlung ist ein zentraler Nahversorger für viele Menschen im Bezirk. Sauberkeit, Sicherheit und funktionierende Infrastruktur sind kein Luxus, sondern eine Selbstverständlichkeit", erklärt Papai.

Der Bezirkschef kündigt an, die Umsetzung genau zu beobachten und erwarte sich eine nachhaltige Verbesserung. "Ich habe aus meinem Bezirksräte-Team daher Sabine Mayerhofer, Marina Yazici, Emre Erdinc und Phillip Böcskör beauftragt, in nächster Zeit noch verstärkter im Einkaufszentrum präsent zu sein", so Papai.