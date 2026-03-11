Sexueller Missbrauch in betreuter Wiener Wohneinrichtung: Bereits drei Opfer

Der 44-jährige externe Mitarbeiter, es dürfte sich um einen Physiotherapeuten handeln, soll sich im Rahmen von therapeutischen Behandlungen über die wehrlosen und psychisch beeinträchtigen Opfer hergemacht haben.

Ein 44-jähriger Österreicher wurde am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in seiner Wohnung in der Donaustadt festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, in mindestens drei Fällen wehrlose oder psychisch beeinträchtigte Personen sexuell missbraucht zu haben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei weibliche und eine männliche Person im Alter von 12 bis 25 Jahren, die in betreuten Wohneinrichtungen in Wien leben.

Die Übergriffe sollen im Rahmen von therapeutischen Behandlungen durch ihn als externen Mitarbeiter des sozialen Trägers stattgefunden haben. Bei ihm dürfte es sich um einen Physiotherapeuten gehandelt haben.

Es erfolgte bereits eine angeordnete Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Tatverdächtigen, bei der elektronische Datenträger und entsprechendes Bild- und Videomaterial sichergestellt wurden. Diese werden gerade von den Ermittlern ausgewertet. Es ist naheliegend, dass es sich nicht um Einzelfälle gehandelt haben dürften, sondern sich der Missbrauch über einen längeren Zeitraum bereits stattfand. Auch ist nicht auszuschließen, dass der Therapeut auch andere wehrlose Menschen missbraucht haben könnten. Es wird derzeit in alle Richtungen ermittelt.

Der 44-Jährige zeigte sich geständig und wurde in eine Justizanstalt überstellt. Aufgrund der hochsensiblen, laufenden Ermittlungen und aus Gründen des Opferschutzes sind weitere Auskünfte nicht möglich.