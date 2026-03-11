SPÖ NÖ unterstützt Pflege-Volksbegehren

Die SPÖ Niederösterreich unterstützt das österreichweite Pflegevolksbegehren „Stopp den Pflegeraub!“ und ruft zur breiten Unterstützung auf.

SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich und der designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende in Salzburg sowie AK-Präsident Peter Eder betonen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz die zentrale Bedeutung einer starken Pflege für die Zukunft unseres Sozialstaates. §Pflege ist eine der größten sozialen Herausforderungen unserer Zeit. Die Menschen werden immer älter – gleichzeitig fehlen immer mehr Pflegekräfte. Deshalb braucht es jetzt klare politische Maßnahmen, um Pflegeberufe zu stärken und das System langfristig abzusichern“, betont Hergovich und dankt Eder für die Initiative.

Absicherung Pflegebonus

Das Volksbegehren setzt sich insbesondere für eine dauerhafte Absicherung des Pflegebonus, eine klare Zweckwidmung für Beschäftigte in Pflege- und Betreuungsberufen sowie eine Ausweitung des Bonus auf alle Pflegeberufe ein. „Pflegekräfte leisten jeden Tag Außergewöhnliches für unsere Gesellschaft. Wer Verantwortung für andere Menschen übernimmt, wer unter oft schwierigen Bedingungen arbeitet, verdient nicht nur Applaus, sondern auch faire Bezahlung und sichere Rahmenbedingungen“, so Hergovich. Der SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzende verweist auch auf den von der SPÖ Niederösterreich erarbeiteten NÖ-Plan, der gemeinsam mit über hundert Expertinnen und Experten entwickelt wurde. Darin wird ein umfassendes Konzept für die Zukunft der Pflege vorgelegt. „Unser Ziel ist klar: Pflege muss für jene leistbar sein, die sie brauchen – und ein attraktiver Beruf für jene, die sie leisten. Dazu gehören bessere Arbeitsbedingungen, mehr Ausbildungsplätze und ein stärkerer Ausbau mobiler Pflegeangebote“, erklärt Hergovich.

Anstellungsmodell für pflegende Angehörige

Ein besonderes Augenmerk müsse auch auf die Situation pflegender Angehöriger gelegt werden. „Acht von zehn pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause von Angehörigen betreut. Diese Menschen leisten Enormes, oft neben Beruf und Familie. Pflege darf aber keine Armutsfalle werden. Deshalb wollen wir ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige, das soziale Absicherung und faire Bezahlung garantiert“, so Hergovich. Der designierte SPÖ-Landesparteivorsitzender in Salzburg Peter Eder unterstreicht die Bedeutung des Volksbegehrens: "Pflegekräfte halten unser Gesundheitssystem am Laufen. Ihnen Lohnbestandteile zu entziehen oder ihre Arbeit finanziell abzuwerten, ist nicht nur unfair – es ist respektlos gegenüber einem Beruf, der für unsere Gesellschaft unverzichtbar ist.“

"Pflege ist keine Verhandlungsmasse"

Eder erinnert daran, dass die Initiative aus dem Protest gegen die geplante Streichung des Pflegebonus in Salzburg entstanden ist. "Zehntausende Menschen haben bereits ihre Unterstützung gezeigt. Pflege ist keine Verhandlungsmasse – Pflege ist systemrelevant. Wenn wir den Personalmangel bekämpfen und die Versorgung langfristig sichern wollen, dann müssen wir den Menschen in der Pflege zeigen, dass ihre Arbeit geschätzt wird“, betont Eder. Hergovich und Eder rufen daher zur breiten Unterstützung des Volksbegehrens auf: "Setzen wir gemeinsam ein klares Zeichen für die Pflege. Unterstützen Sie das Volksbegehren ‚Stopp den Pflegeraub!‘ – für mehr Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen und eine sichere Zukunft der Pflege in Österreich.“