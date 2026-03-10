Hamas Verdächtiger gefasst: Soll Anschläge geplant haben

Großer Anti-Terror-Erfolg für Ermittler: Ein mutmaßliches Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas wurde am Flughafen in Zypern festgenommen. Der Mann soll an der Vorbereitung von Anschlägen auf jüdische Einrichtungen beteiligt gewesen sein.

Der im Libanon geborene Kamel M. wurde am Flughafen von Larnaka auf Zypern festgenommen. Grenzbeamte stoppten ihn bei der Einreise aus dem Libanon.

Grundlage für die Festnahme war ein Europäischer Haftbefehl der deutschen Bundesanwaltschaft.

Munition für Komplizen geliefert

Laut Ermittlern soll der Verdächtige Mitglied der Terrororganisation Hamas sein. Ihm wird vorgeworfen, einem bereits im Herbst festgenommenen Komplizen 300 Schuss scharfe Munition geliefert zu haben. Die Behörden gehen davon aus, dass Waffen und Munition für geplante Anschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen bestimmt waren.

Wohnung in Berlin durchsucht

Nach der Festnahme durchsuchte das Bundeskriminalamt bereits die Wohnung des Mannes in Berlin. Nun soll er nach Deutschland überstellt und einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Ein Termin für die Untersuchung steht bisher noch nicht fest.

Seit Herbst 2025 gehen deutsche Sicherheitsbehörden verstärkt gegen mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Deutschland vor.