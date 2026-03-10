Regime Change: Israel hält an Sturz iranischer Regierung fest

Netanyahu: "Iranisches Volk dazu bringen, Joch der Tyrannei abzuwerfen"

Israel hält ungeachtet des von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten raschen Endes des Krieges mit dem Iran am Sturz der Führung der Islamischen Republik fest. "Unser Bestreben ist es, das iranische Volk dazu zu bringen, das Joch der Tyrannei abzuwerfen", teilte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Dienstag mit. Es bestehe kein Zweifel, dass Israel der Führung mit den bisherigen Maßnahmen die "Knochen bricht".

"Wenn wir gemeinsam mit dem iranischen Volk Erfolg haben, werden wir ein dauerhaftes Ende herbeiführen." Trump hatte am Montag dem US-Sender CBS gesagt, er halte den Krieg "für so gut wie beendet" und hat damit weltweit ein Aufatmen an den Börsen und Sinken der Ölpreise ausgelöst.

Wie Trump ein rasches Ende des Krieges erreichen will, blieb zunächst unklar. Er lehnt bisher Verhandlungen mit dem neuen Oberhaupt der Islamischen Republik ab. Zudem hat er bereits früher angekündigt, der Krieg könne nur mit einer kooperativen iranischen Regierung enden.