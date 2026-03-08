Curtoni siegt in Val di Fassa, Hütter landet auf Rang sieben

In Val di Fassa machten die italienischen Ski-Damen den Hattrick perfekt. Elena Curtoni raste am Sonntag zum Sieg im Super-G, während Cornelia Hütter als beste Österreicherin auf Platz sieben landete.

Elena Curtoni (35) hat am Sonntag in Val di Fassa den dritten italienischen Erfolg im dritten Rennen des Wochenendes fixiert. Die routinierte Italienerin setzte sich im Super-G vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,26 Sek.) und ihrer Landsfrau Asja Zenere (+0,27) durch. Nach den beiden Abfahrtssiegen von Laura Pirovano am Freitag und Samstag feierte Curtoni damit ihren insgesamt vierten Weltcup-Sieg.

Hütter verpasst das Podest knapp

Als beste Österreicherin klassierte sich Cornelia Hütter auf dem siebenten Endrang. Der Steirerin fehlten im Ziel lediglich 44 Hundertstelsekunden auf die siegreiche Curtoni. Nadine Fest (+0,83) erreichte als zweitbeste ÖSV-Läuferin den 14. Platz, was ihr bestes Saisonergebnis bedeutete. Trotz dieser starken Leistung verpasste Fest das Ticket für das Weltcup-Finale in zwei Wochen nur um Haaresbreite.

Entscheidung um Kristall vertagt

Die Entscheidung im Kampf um die kleine Kristallkugel im Super-G bleibt weiterhin spannend. Da die Neuseeländerin Alice Robinson Vierte wurde und Sofia Goggia nur auf Rang neun landete, fällt die Entscheidung erst beim Finale in Kvitfjell. Goggia führt nun mit 63 Punkten Vorsprung auf Robinson. Die Deutsche Emma Aicher schied auf dem drehenden Kurs aus und hat keine Chance mehr auf den Disziplinen-Sieg.

Curtoni meldet sich eindrucksvoll zurück

Für Elena Curtoni war es ein emotionaler Erfolg am Weltfrauentag nach einer langen Durststrecke seit Dezember 2022. "Ich werde nicht jünger, also wird es nicht einfacher. Aber ich habe weiter gekämpft", erklärte die Siegerin im Ziel. Während Curtoni jubelte, blieben die weiteren Österreicherinnen Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler hinter den Erwartungen zurück und landeten auf Plätzen um Rang 20.