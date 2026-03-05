Formel-1-Beben: Gleich zwei Rennen droht die Absage

Der Iran-Krieg hat Auswirkungen auf die Königsklasse.

Endlich geht es wieder los. An diesem Wochenende steigt in Australien der erste Grand Prix der neuen Formel-1-Saison. Während die neuen Regeln Spannung garantieren, sorgt der Iran-Krieg für Kopfzerbrechen.

Doppelte Rennabsage?

Wie die BILD berichtet, könnten gleich zwei Rennen wegen des Konflikts im Nahen Osten abgesagt werden. Betroffen sind der Große Preis von Bahrain (12. April) und der Große Preis von Saudi-Arabien (19. April). Beide Länder sind direkt in den Krieg involviert, in Bahrain schlugen iranische Raketen sogar unweit der Rennstrecke ein.

Kein Ersatz

Verbessert sich die Lage in der Region in den nächsten Wochen nicht, müssen die beiden Rennen wohl abgesagt werden. Aufgrund der logistischen Herausforderungen muss die Entscheidung spätestens in der ersten April-Woche gefallen werden.

Fest steht schon jetzt: Kommt es tatsächlich zur Absage, dann wird es keinen Ersatz geben. Zwar hätten etwa Istanbul oder Portimao (Portugal) Interesse an einem Grand Prix, zeitlich wäre ein solches Rennen innerhalb weniger Wochen allerdings nicht zu stemmen.