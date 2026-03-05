Alles zu oe24VIP
Konrad Laimer
© Getty

Gespräche auf Eis

Laimer-Poker: DAS bereitet den Bayern Kopfzerbrechen

05.03.26, 08:11
Nun wurden brisante Details zu den Laimer-Verhandlungen enthüllt 

Wie berichtet, liegen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer derzeit auf Eis. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis 2027, der Leistungsträger soll vor allem ein höheres Gehalt fordern. „Im Moment gibt es keine Gespräche. Ich bin aber entspannt. Wir haben noch genug Zeit“, bestätigte der 28-Jährige die aktuelle Funkstille.

Wie die BILD berichtet, gab es bisher erst ein Treffen zwischen den Bayern-Bossen und Laimers Beratern. Max Eberl und Christoph Freund sollen bereits im Dezember ein Angebot mit leicht verbesserten Konditionen vorgelegt haben. Für Laimer-Berater Andreas Sadlo war dieses Angebot allerdings zu wenig, um überhaupt in konkrete Verhandlungen einzusteigen. Seither liegen die Gespräche auf Eis – die Laumer-Seite hat bisher noch nicht einmal konkrete Gehaltszahlen vorgelegt.

Die Bayern befürchten nun ein ähnliches Szenario wie bei Dayot Upamecano. Auch beim Franzosen stockten die Gespräche – die Münchner mussten schließlich tief in die Tasche greifen, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern. Zudem befürchten die Bayern-Bosse, dass sich Laimer mit einer starken WM noch mehr ins internationale Rampenlicht spielen könnte.

