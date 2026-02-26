Trump pöbelt gegen Hollywood-Legende De Niro: "Kranker Mensch"

US-Präsident Donald Trump holt zum Rundumschlag gegen Robert De Niro aus. Nachdem die Hollywood-Legende im Podcast zum Widerstand aufgerufen hatte, reagierte Trump mit drastischen Beschimpfungen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social. Trump reagierte damit auf Aussagen des 82-jährigen Oscar-Preisträgers, der die US-Bürger zuvor dazu aufgefordert hatte, gegen den Präsidenten zusammenzustehen.

Harte Worte auf Social Media

Die Reaktion des Präsidenten fiel heftig aus. Trump bezeichnete den Schauspieler als einen Menschen, der absolut keine Ahnung habe, was er tue. Wörtlich schrieb der Republikaner: „Der vom Trump-Derangement-Syndrom befallene Robert De Niro, ein weiterer kranker und wahnsinniger Mensch mit, wie ich glaube, einem extrem niedrigen IQ, der absolut keine Ahnung hat, was er tut oder sagt – wobei einiges davon wirklich kriminell ist“.

Robert De Niro und Tiffany Chen © Getty

Mit dem Begriff „Trump-Derangement-Syndrom“ beschreiben Trump und seine Anhänger in dieser zweiten Amtszeit die aus ihrer Sicht zwanghafte Ablehnung durch politische Gegner. Der US-Präsident spart in seinem Posting nicht mit persönlichen Angriffen gegen den Star aus Klassikern wie „Wie ein wilder Stier“.

De Niro fordert Widerstand

Auslöser für die Tirade war ein Auftritt De Niros im Podcast „The Best with Nicole Wallace“, der am Montag ausgestrahlt wurde. Dort fand der Schauspieler klare Worte zur aktuellen Lage in den USA. „Die Geschichte ist unser Land, und Trump zerstört es, und wer weiß, was seine Gründe dafür sind, aber es ist krank“, sagte De Niro im Gespräch.

Der Hollywood-Star sieht nur einen Weg für die Zukunft des Landes. Er appellierte direkt an die US-Bürger: „Alle müssen zusammenhalten, um sie loszuwerden und wieder auf Kurs zu kommen.“ Laut De Niro müssten die Leute Widerstand leisten, denn „das ist der einzige Weg“.

Lange Geschichte der Feindschaft

Schon 2016 fand De Niro deutliche Worte: „Ich möchte ihm gerne ins Gesicht schlagen.“ Er bezeichnete Trump damals zudem als Schwein und als Hund.

Auch bei internationalen Auftritten nutzt der „Taxi Driver“-Star die Bühne für Kritik. Im vergangenen Jahr bezeichnete er Trump bei einer Rede während des Filmfestivals von Cannes als „spießigen“ Präsidenten. De Niro positioniert sich bereits seit Trumps erster Amtszeit konsequent gegen den Republikaner.