Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
14-jähriger Wiener von Felsen gestürzt: Schwer verletzt
© APA/BARBARA GINDL

Kaltenleutgeben

14-jähriger Wiener von Felsen gestürzt: Schwer verletzt

15.02.26, 16:13
Teilen

Ein 14-jähriger Wiener ist Freitagnachmittag beim Klettern in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er war in einem Waldgebiet mit Sneakers auf einen Felsen geklettert. 

Bei einer Wanderung mit drei Freunden entdeckte der Jugendliche eine Felsformation in der Nähe des Kaisersteigs. Die vier Burschen versuchten, auf die bis zu acht Meter hohen Felsen zu klettern. Der nur mit Jeans und Sneakers bekleidete 14-Jährige verlor den Halt und stürzte mehrere Meter in steiles, abschüssiges Gelände. 

Ein Begleiter des Verunglückten alarmierte die Rettungskräfte. Mitglieder der Bergrettung bargen den Schwerverletzten mit einer Gebirgstrage und mehreren Seilgeländern. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wien geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen