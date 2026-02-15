14-jähriger Wiener von Felsen gestürzt: Schwer verletzt

Ein 14-jähriger Wiener ist Freitagnachmittag beim Klettern in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er war in einem Waldgebiet mit Sneakers auf einen Felsen geklettert.

Bei einer Wanderung mit drei Freunden entdeckte der Jugendliche eine Felsformation in der Nähe des Kaisersteigs. Die vier Burschen versuchten, auf die bis zu acht Meter hohen Felsen zu klettern. Der nur mit Jeans und Sneakers bekleidete 14-Jährige verlor den Halt und stürzte mehrere Meter in steiles, abschüssiges Gelände.

Ein Begleiter des Verunglückten alarmierte die Rettungskräfte. Mitglieder der Bergrettung bargen den Schwerverletzten mit einer Gebirgstrage und mehreren Seilgeländern. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wien geflogen.