Darf ich während der Arbeit Olympia schauen?

Was ist während der kommenden Olympischen Winterspiele in Italien erlaubt - und was nicht?
Die Arbeiterkammer Oberösterreich empfiehlt grundsätzlich, dies vorher mit dem Arbeitgeber abzuklären. Unerlaubtes Fernsehen oder Alkoholkonsum könnten jedenfalls bis zur Entlassung führen.
Ist Fernsehen oder Radio hören im Betrieb erlaubt oder läuft dieses während der Arbeitszeit generell, braucht keine zusätzliche Zustimmung eingeholt werden - allerdings darf darunter die Arbeitsleistung nicht leiden, so die AK OÖ. Wer sich Urlaub nehmen will, muss dies - wie auch sonst - mit dem Arbeitgeber vereinbaren.