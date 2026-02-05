Film-Hammer: Netflix-Hit schreibt weiter Geschichte

2025 dominiert auf Netflix ein Film: "KPop Demon Hunters". Der Animationsfilm beschert dem Streaming-Dienst viele Erfolge. Nun schreibt der Film weiter Geschichte.

Im vergangenen Sommer war "KPop Demon Hunters" Dauergast in den globalen Top 10 von Netflix. Es ist der einzige Animationsfilm unter den meistgesehenen Netflix-Filmen überhaupt. Nun stehen die singenden Dämonenjägerinnen unangefochten auf Platz 1. Sie kamen Monate nach Netflix-Start auch ins Kino.

Für den Erfolg gibt es mehrere Gründe. Die Story und künstlerische Gestaltung gefielen den Zuschauern. Doch der Soundtrack begeisterte die Fans am meisten. Der Soundtrack erreichte drei Monate nach Filmstart den 1. Platz der Billboard 200. Vier Songs befanden sich gleichzeitig in den Billboard-Top-10.

"Golden" schreibt Geschichte

Vor allem der Hit "Golden" von Huntr/x erfreute sich großer Beliebtheit. Der Song war sechs Wochen an der Billboard-Hot-100-Spitze und brach damit einen 56 Jahre alten Rekord für fiktive Animationsbands. Nun schreibt der Song auch bei den Grammys Geschichte.

© Netflix

Bei den 68. Grammy Awards gewinnt "Golden" den Preis als bester Song visuelle Medien. Damit holt zum ersten Mal ein K-Pop-Song einen Preis in einer der Kategorien, so "Variety". Geehrt wurden nicht nur die drei Sängerinnen Audrey Nuna, Rei Ami sowie Leadsängerin und Songwriterin EJAE, sondern auch Teddy, 24 und Ido. Sie schrieben am Song mit.

Bei der Preisverleihung wurde "Golden" in vier Kategorien nominiert, darunter Song des Jahres sowie beste Pop-Duo- oder Gruppenperformance. Doch in diesen Kategorien hat der Song keinen Erfolg. Trotzdem ist der Sieg ein wichtiger Meilenstein für K-Pop.