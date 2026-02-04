68. Opernball: Der geheime Logenplan enthüllt, wo die Stars feiern

Beim Wiener Opernball 2026 spielt sich der Glamour nicht nur auf der Feststiege ab: Hinter den Logentüren wird fleißig genetzwerkt, prominente Gäste platzieren sich strategisch – und wer wo sitzt, sorgt für Gesprächsstoff.

Am 12. Februar läuten die beiden Opern-Stars Pretty Yende und Benjamin Bernheim die 68. Edition des Wiener Opernballs ein. Schon bei der hochkarätigen Eröffnung wird in den Logen hinter verschlossenen Türen fleißig genetzwerkt – wie immer zwischen Champagnergläsern, edlen Roben und diskreten Geschäftsabschlüssen. Doch wer sitzt heuer wo? Oe24 gibt einen ersten Blick auf die wichtigsten Logen der Saison.

Politik mit Minimalpräsenz

Die politische Prominenz zeigt sich heuer eher zurückhaltend. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vizekanzler Andreas Babler haben ihr Kommen angekündigt. Immerhin ist Altkanzler Sebastian Kurz prominent vertreten – mit gleich zwei Logen im zweiten Rang.





Parkett-Logen: Promis, Luxus und Schaumrollen

In den Parkett-Logen tummelt sich wieder alles, was Rang und Namen hat. Die Lugners haben ihre bewährte Luxus-Koje behalten, während Swarovski zwei Logen weiter internationale Gäste begrüßt, darunter Jude Laws Tochter Iris. Gegenüber hat sich der neue Platzhirsch am Opernball eingerichtet: Karl Guschlbauer, der Schaumrollenkönig, bringt mit Sharon Stone den größten Star zum Ball der Bälle – und sorgt garantiert für Gesprächsstoff.

Die erste Logenplan:

Kanzler-Loge: Vizekanzler Andreas Babler wird hier die Regierung vertreten. Karl Jurka: Politik und Wirtschaft treffen sich hier. Wirtschaftskammer Wien: Walter Ruck soll hier erneut als Gastgeber dienen. Michael Ludwig: Wiens Bürgermeister ist Stammgast. Künstler-Loge: Hier werden sich wieder Opernstars und Künstler treffen. L‘Oreal: Kosmetikunternehmen ist erstmals dabei. Bachmayer & Al Bano: Der Italo-Star feiert mit OGM. Sebastian Kurz: Der Altkanzler hat wieder zwei Logen. Kaltenegger: Das Unternehmer-Ehepaar hat Oliver Pocherund Ex-Frau Sandy eingeladen. Deisenhammer: GW Cosmetics hat heuer eine Glamour-Loge. Guschlbauer: Hier nimmt der Schaumrollenkönig mit Hollywood-Star Sharon Stone Platz. Siemens: CEO Patricia Neumann mit Geschäftspartnern. Familie Lugner Jacqueline und Leo mit Fran Drascher und den Worsegs. Swarovski: Kristall-Loge mit Jude Laws Tochter Iris und Giovanna Engelbert. Falstaff: Verleger Wolfgang Rosam empfängt hier seine Gäste. Investment Punk: Gerald Hörhahn hat heuer ebenfalls eine Rangloge. Christian Zeller: Privatstiftung wird wieder zahlreiche Gäste empfangen. Die Muchas: Verlegerpaar teilt sich Loge mit Rudi Brenner und Christian Urbanek. Kurt Mann: Der Unternehmer und Jörg Knabl nehmen in einer der Bühnenlogen Platz, die erst für den Ball aufgebaut werden. (im 1. Rang links) Weiss & Lameraner: Style Up Your Life! holt zahlreiche Stars wie Simone Thomalla, The Boss Hoss und Nadine Mirada in zwei der Bühnenlogen (Parterre links 6&7). Campari: Auch heuer wieder mit einer Bühnenloge dabei (Parterre rechts 11). Harald Glööckler: Der Designer freut sich auf einen „pompöösen“ Ball in Bühnenlogen 9&10 links. Bundespräsident Alexander van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer.

Sharon Stone ist Guschlbauers Stargast.

Die beiden „Style Up Your Life“-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner haben zwar keine Hollywood-Stars eingeladen, dafür aber deutschsprachige Prominenz: Simone Thomalla und The Boss Hoss geben sich die Ehre.





Altkanzler Kurz bleibt Logen-König

Logen-König ist auch dieses Jahr wieder Altkanzler Sebastian Kurz. In den Logen 12 und 13 im zweiten Rang rechts begrüßt er seine Gäste – wer genau hineinschlüpft, bleibt natürlich Diskretion.

Sebastian Kurz hat heuer wieder zwei Logen. © Andreas Tischler

Die Gäste des Hauses

Neben den üblichen Verdächtigen dürfen sich die Opernball-Besucher auch auf echte Kunststars freuen: Operndiva Anna Netrebko, Schauspieler Philipp Hochmair und Kristina Sprenger zählen zu den Gästen des Hauses. Für alle, die zwischen Networking, Walzer und Fototermin noch Luft für Kultur haben, ist also bestens gesorgt.