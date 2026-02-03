Wiener Opernball: Gerüchte um Iris Law als Swarovski-Stargast

Iris Law soll als möglicher Swarovski-Stargast für den Opernball 2026 im Gespräch sein. Offiziell bestätigt ist bislang nichts – es handelt sich derzeit lediglich um ein Gerücht, über das hinter den Kulissen aber auffallend oft gesprochen wird...

Schon seit Jahren setzt Swarovski beim Wiener Opernball auf internationale It-Girls – und vor allem auf prominente Töchter berühmter Eltern. Letztes Jahr sorgte etwa Leni Klum, Tochter von Heidi Klum, als Stargast für Schlagzeilen. Heuer könnte sich dieser Trend fortsetzen: In der Szene wird aktuell gemunkelt, dass erneut ein sogenanntes „Nepo-Baby“ im Rampenlicht stehen soll.

Spannend: Bereits vor rund einer Woche hatten wir berichtet, dass Swarovski offenbar gezielt auf junge Promi-Sprösslinge setzt und Iris Law dabei als potenzielle Kandidatin genannt. Damals noch Spekulation – nun scheinen sich diese Gerüchte wohl zu verdichten.

Doch wer ist Iris Law eigentlich?

Die 25-Jährige ist die Tochter von Hollywood-Star Jude Law und Schauspielerin Sadie Frost. Während ihr Vater zu den bekanntesten Schauspielern der Welt zählt, hat sich Iris längst selbst einen Namen gemacht, vor allem in der Modewelt. Sie modelt für große Luxuslabels wie Dior, Versace oder Prada und gilt als eines der angesagtesten Gesichter der neuen Generation.

Auf Instagram folgen ihr über 800.000 Menschen, ihr Look ist edgy, modern und frech. Genau deshalb würde sie auch ideal ins bisherige Stargast-Profil passen.

Ob Iris Law tatsächlich in Swarovski-Kristallen über den roten Teppich der Wiener Staatsoper schreiten wird, bleibt vorerst offen. Fest steht nur: Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde Swarovski einmal mehr beweisen, dass sie beim Opernball lieber auf internationale It-Girls mit berühmtem Nachnamen setzen als auf klassische Hollywood-Stars.