Schluss mit beschlagenen Fenstern: So hilft der Salz-Hack im Winter

Draußen ist es kalt und drinnen laufen die Heizungen auf Hochtouren. Das sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für ein gutes Raumklima. Die Folge: beschlagene Fenster und die Schimmelgefahr steigt. Wir verraten, wie eine Schale mit Salz jetzt helfen kann.

Im Winter steigen nicht nur die Heizkosten, sondern auch die Schimmelgefahr. Jeder kennt das Problem: Sie wachen morgens auf, ziehen die Vorhänge auf und sehen beschlagene Fenster. Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich. Wenn die Luft zu feucht ist und draußen eisige Kälte herrscht, kondensiert der Wasserdampf an den kältesten Stellen im Raum und das sind die Fensterscheiben. Die Folge: zu viel Feuchtigkeit in der Luft und damit das perfekte Klima für Schimmelsporen.

Die Lösung: Salz auf der Fensterbank

Genau hier kommt Salz ins Spiel! Salz hat die besondere Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden und aufzunehmen. Das bedeutet: Eine einfache Schale Salz auf dem Fensterbrett kann helfen, überschüssige Feuchtigkeit in der Luft zu absorbieren und so die Entstehung von Schimmel zu verhindern. Sie können dafür einfach grobes Salz oder auch das gute, alte Speisesalz nehmen. Anschließend einfach eine Schale hinstellen und zusehen, wie das Salz seine Arbeit macht.

Kleiner Hinweis: Damit Salz seine volle Wirkung entfalten kann, muss die Luftfeuchtigkeit im Raum relativ hoch sein und zwar über 74 Prozent. Sonst ist der Effekt eher gering. Außerdem muss die Salzschale regelmäßig ausgetauscht werden, da das Salz irgendwann seine Wirkung verliert.

Weitere Alternativen

Es gibt auch noch andere Hausmittel, die ähnliche Effekte erzielen. So können Sie auch eine Schale mit Katzenstreu oder Reis aufstellen. Katzenstreu ist speziell dafür entwickelt, Feuchtigkeit zu binden und funktioniert daher genauso gut bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum. Reis hat ebenfalls eine hohe Saugkraft und kann in ähnlicher Weise Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen.

Salz ist keine Dauerlösung

Langfristig gesehen reicht das Aufstellen von Salzschalen nicht aus, um Schimmel dauerhaft zu vermeiden. Denn selbst wenn die Feuchtigkeit etwas sinkt, bleibt die Luftfeuchtigkeit immer noch zu hoch, um Schimmelbildung vollständig zu verhindern. Um das Raumklima wirklich zu optimieren und die Schimmelgefahr zu minimieren, ist regelmäßiges Lüften unerlässlich. Achten Sie darauf, regelmäßig für frische Luft zu sorgen und die feuchte Innenraumluft nach draußen zu befördern.