Wissen die wenigsten: So giftig sind Tulpen wirklich!

Die grauen Wintertage sind gezählt und ein frischer, bunter Tulpenstrauß bringt sofort gute Laune und den lang ersehnten Farbtupfer ins Wohnzimmer. Doch hinter der unschuldigen Blütenpracht lauert eine unsichtbare Gefahr. Was die wenigsten wissen: Der beliebte Frühblüher ist giftig.

Ob elegant in der Glasvase drapiert oder als fröhlicher Vorbote im Gartenbeet: Wir lieben unsere Tulpen. Doch Vorsicht! Wer Kinder oder Haustiere hat, holt sich mit dem farbenfrohen Gewächs unter Umständen ein echtes Risiko ins Haus. Wir decken auf, warum der Frühlings-Bote zur Gefahr werden kann und welche Fakten Sie kennen müssen, um sich zu schützen.

Tulpen: Die unsichtbare Giftfalle

Was viele nicht wissen: Tulpen sind keine harmlosen Schönheiten. Die gesamte Pflanze ist giftig. Weder die wunderschöne Blüte noch der Stängel oder die Blätter haben in der Nähe unseres Mundes etwas zu suchen. Besonders tückisch: Die Tulpe gibt ihre Giftstoffe sogar an das Wasser ab! Ein kleiner Schluck aus der Blumenvase kann für neugierige Haustiere oder Kleinkinder fatale Folgen haben.

Gefahr bei der Gartenarbeit

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Ein häufiger Fehler, der böse enden kann: Die Verwechslung von Tulpenzwiebeln mit herkömmlichen Speisezwiebeln. Lagern Sie Ihre Blumenzwiebeln niemals am selben Ort wie Ihr Küchen-Gemüse. Beschriften Sie die Zwiebeln sofort nach dem Kauf und bewahren Sie diese separat auf. Auch Gärtner sollten gewarnt sein: Das Gift kann bereits über die Haut wirken und die sogenannte „Tulpenzwiebel-Dermatitis“ (starke Hautreizungen) auslösen. Beim Einpflanzen gilt daher absolute Handschuh-Pflicht!

Vorsicht bei Haustieren und Kindern

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Besonders für unsere geliebten Vierbeiner ist Vorsicht geboten. Ob Hund, Katze oder Hamster: Wenn an den bunten Blumen geknabbert wird, kann das fatale Folgen haben – im schlimmsten Fall droht sogar ein Atemstillstand. Zögern Sie in diesem Fall keine Sekunde und suchen Sie schnellstmöglich einen Tierarzt auf.

Für Familien mit Kleinkindern und Haustieren gilt daher die harte Regel: Verzichten Sie lieber auf den Tulpenstrauß in der Wohnung und passen Sie beim Gassigehen extrem gut auf.

Auch diese Frühblüher sind giftig

Maiglöckchen: Das Gift steckt in der gesamten Pflanze, vor allem aber in den Blüten, Samen und jungen Blättern. Lebenswichtig für Sammler: Die Blätter des Maiglöckchens sehen dem köstlichen, essbaren Bärlauch zum Verwechseln ähnlich. Wer im Wald Bärlauch sammelt, muss den Unterschied zu 100 % kennen.

Schneeglöckchen: Die süßen weißen Glöckchen sind komplett giftig. Werden sie verschluckt, drohen fiese Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall.

Narzissen / Osterglocken: Ein Klassiker zu Ostern, aber hochgradig giftig (besonders die Zwiebel!). Der Verzehr straft mit Bauchkrämpfen, Erbrechen, Durchfall und starken Schweißausbrüchen.

Hyazinthen: Für den Menschen nur gering giftig (kann zu Übelkeit führen), aber für Hunde und Katzen eine echte Bedrohung! Sie können nach dem Knabbern an der Pflanze schwere Vergiftungssymptome zeigen.

Stellen Sie giftige Blumen immer außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, damit die bunte Jahreszeit kein böses Ende nimmt.