Schnecken-Plage im Frühling: So werden Sie das Ungeziefer los

Endlich Frühling! Doch während die ersten Blumen blühen, lauern schon die gierigen Nacktschnecken im Gebüsch. Wer jetzt nicht handelt, riskiert eine regelrechte Plage. Doch keine Panik: Mit diesen genialen Tricks retten Sie Ihr grünes Paradies.

Es ist das reinste Horror-Szenario für jeden Hobby-Gärtner: Man freut sich über die ersten jungen, zarten Triebe im Beet und am nächsten Morgen sind sie bis auf den Stiel abgefressen. Nacktschnecken haben im Frühjahr gewaltigen Appetit. Hatten wir einen milden Winter, haben besonders viele Schnecken überlebt. Warten Sie jetzt zu lange, vermehrt sich diese ohnehin schon große Population rasend schnell. Die Devise lautet also: Angriff ist die beste Verteidigung.

Doch die Chemiekeule können Sie getrost im Schrank lassen. So schlagen Sie die Plagegeister mit den Waffen der Natur in die Flucht.

Bodenvorbereitung und Eier-Jagd

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Noch bevor die erste Schnecke über Ihre Terrasse kriecht, können Sie den Grundstein für ein schneckenfreies Frühjahr legen. Nacktschnecken und ihre Eier verstecken sich im Winter im frostfreien Boden. Gehen Sie jetzt auf Schneckensuche! Graben Sie besonders betroffene Areale vorsichtig um und achten Sie auf kleine Ansammlungen weißer Kügelchen. Das sind die Schneckeneier. Entsorgen Sie die Funde im Mistkübel und werfen Sie die Eier niemals auf den Kompost. Dort würden Sie sich die Plagegeister nur für die nächste Saison weiterzüchten.

Natürliche Fressfeinde

Igel, Vögel und bestimmte Insekten haben Nacktschnecken regelrecht zum Fressen gern. Machen Sie Ihren Garten deshalb besonders attraktiv für diese natürlichen Feinde. Stellen Sie flache Wasserquellen auf und schaffen Sie gemütliche Unterschlüpfe (wie Totholz- oder Blätterhaufen). So siedeln sich die Nützlinge an und kontrollieren die Schneckenpopulation für Sie rund um die Uhr.

Das Pflanzen-Schutzschild

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Große, saftige Blätter von Salat, Kohl oder Funkien (Herzblattlilien) sind für Schnecken wie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Doch Sie können ihnen den Appetit gewaltig verderben. Setzen Sie auf Pflanzen, die Nacktschnecken absolut verabscheuen. Kräuter mit intensiven ätherischen Ölen und starken Gerüchen wirken wie ein natürliches Abwehrmittel. Pflanzen Sie Minze, Lavendel und Co. strategisch als Schutzwall um Ihre gefährdeten Beete. Was für uns herrlich duftet, ist für Schnecken ein absolutes No-Go.

Der Kupfer-Trick

Ein absoluter Lifehack für alle Hochbeet-Besitzer ist Kupfer! Berührt die Schnecke das Metall, kommt es zu einer chemischen Reaktion und sie spürt buchstäblich einen leichten Stromschlag. Das tut nicht dauerhaft weh, schreckt das Ungeziefer aber extrem effektiv ab. Legen Sie speziellen Kupferdraht um Ihre Pflanzenbeete oder verstreuen Sie einfach ein paar alte Kupfermünzen (1-, 2- oder 5-Cent-Stücke) rund um Ihre Lieblingspflanzen.

Wenn Sie jetzt bei der Bodenvorbereitung die Augen offenhalten, auf natürliche Feinde setzen, klug pflanzen und den Kupfer-Trick anwenden, haben Nacktschnecken keine Chance.