Mega-Ansturm auf neuen Beauty-Store "Normal" in Wien

Shopping-Fans aufgepasst! Der dänische Retailer Normal bringt ein völlig neues Konzept nach Österreich. Von angesagter koreanischer Kosmetik bis zu viralen Asia-Snacks – wir verraten, was Sie im neuen Store auf der Mariahilfer Straße erwartet.

Wer auf der Suche nach den neuesten TikTok-Trends ist, muss ab sofort nicht mehr teuer im Internet bestellen. Der dänische Händler Normal hat soeben seinen allerersten Österreich-Store auf der Mariahilfer Straße eröffnet. Am Samstag folgt bereits der zweite Standort im G3 Shopping Resort in Gerasdorf.

Das Besondere an dem Konzept? Es ist keine gewöhnliche Drogerie. Der Store ist aufgebaut wie ein Labyrinth – und hinter jeder Ecke wartet eine neue Überraschung. Das Sortiment wechselt rasant, jede Woche trudeln über 100 neue Produkte ein.

© NORMAL

Von gehypter Skincare bis Asia-Snacks

Normal punktet vor allem bei Beauty-Junkies. Neben Klassikern wie Maybelline, Garnier oder Gillette finden sich hier Marken, die man in Österreich sonst nur schwer bekommt:

K-Beauty & Pflege: Koreanische Kosmetik liegt derzeit im Trend. Marken wie PUCA Pure & Care oder Miqura Glow gibt es hier zu fairen Fixpreisen.

Haarpflege Deluxe: Wer seinem Haar etwas Gutes tun will, findet hier die Premium Haarmasken „Tsubaki“ und „Fino“ der Luxusmarke Shiseido oder exklusive Styling-Produkte von The Hair Project.

Trend-Düfte: Neben bekannten Alltagsdüften bietet der Store auch die aktuell angesagten arabischen Parfums für jedes Budget an.

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Schatzsuche mit DJ-Sounds

Ein Besuch bei Normal soll sich wie eine kleine Schatzsuche anfühlen. Zwischen den Beauty-Regalen stolpert man plötzlich über eine riesige Auswahl an asiatischen Snacks, Oreo-Variationen und Nescafé.

Wer den Store heute am Eröffnungstag besucht, darf sich zudem auf ein Event freuen. Das DJ-Kollektiv "Gemixter Satz" sorgt live für Club-Atmosphäre beim Shoppen. Wer schnell ist, ergattert vielleicht sogar eine der 1.000 Goodie Bags. Fest steht: Die Mariahilfer Straße ist ab heute um einen echten Shopping-Hotspot reicher.