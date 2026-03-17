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Guido Maria Kretschmer launcht eigene Beauty-Brand
© Guido Maria Kretschmer & ROSSMANN

Beauty-News

Guido Maria Kretschmer launcht eigene Beauty-Brand

17.03.26, 12:02
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Star-Designer Guido Maria Kretschmer überrascht uns mit einer Nachricht, die unser Beauty-Herz sofort höherschlagen lässt. Gemeinsam mit Rossmann bringt der „Shopping Queen“-Liebling seine erste eigene Kosmetik-Linie heraus.

Er ist der König der Herzen und der Mode – jetzt will er auch unsere Gesichter zum Strahlen bringen! Mit der Brand „Guido Maria Kretschmer & ROSSMANN“ erfüllt sich der Designer einen langgehegten Traum, der viel tiefer geht als nur bis zur Hautoberfläche.

Guido Maria Kretschmer launcht eigene Beauty-Brand
© Guido Maria Kretschmer & ROSSMANN

„Schönheit darf kein Luxus sein“

Dass Guido Maria Kretschmer ein absoluter Gefühlsmensch ist, wissen wir. Doch wussten Sie, warum er unbedingt eine eigene Pflegelinie wollte? Die Motivation wurzelt in seiner Jugend: Damals wollte er seiner Mutter eine hochwertige Creme schenken, konnte es sich aber schlichtweg nicht leisten.

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„Schönheit darf kein Luxus sein“, lautet deshalb heute sein Credo. Gemeinsam mit Rossmann hat er nun 17 Produkte entwickelt, die Guidos Vision von Design und Qualität vereinen. 

Guido Maria Kretschmer launcht eigene Beauty-Brand
© Guido Maria Kretschmer & ROSSMANN

Von Glow-Boostern bis zum Lippenstift

Die Kollektion deckt alles ab, was wir für unser tägliches Ritual brauchen. Insgesamt 17 Artikel warten darauf, in unsere Beauty-Bag zu wandern. Die Texturen: Elegant. Die Farben: Zeitlos. Der Effekt: Purer Glow!

Neben der innovativen Pflege dürfen wir uns auch auf dekorative Kosmetik freuen, die jeden Look vollendet. Ein Highlight der Kollektion ist das „Mousse Couture“. Dieses federleichte Mousse ist ein 3-in-1-Wunder: Es vereint Concealer, Foundation und Puder in einem Tiegel.

Guido Maria Kretschmer launcht eigene Beauty-Brand
© Guido Maria Kretschmer & ROSSMANN

Die gute Nachricht: Alle Produkte sind auch in Österreich über den Rossmann-Onlineshop erhältlich.

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