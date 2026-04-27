Vergessen Sie den Wörthersee: 6 Kärntner Geheimtipp-Seen für Ihren Sommer

Teure Flüge, Inflation und überfüllte Strände? Nein danke! Wer diesen Sommer in Österreich Urlaub machen will, denkt oft sofort an den Wörthersee. Doch der Hotspot ist oft teuer und völlig überlaufen. Deshalb zeigen wir Ihnen versteckte See-Alternativen in Kärnten, die genauso schön sind.

Warum ein Vermögen für Flugtickets ausgeben, wenn das Paradies quasi vor der Haustür liegt? Immer mehr Urlauber streichen diesen Sommer teure Fernreisen und entdecken Österreich neu. Wer sich beim Sommerurlaub in Kärnten nach türkisblauem Wasser sehnt, aber keine Lust auf Promi-Gedränge und stundenlange Parkplatzsuche hat, für den haben wir die perfekten Alternativen. Abseits des Trubels warten idyllische Badeseen auf Sie, mit Trinkwasserqualität, karibischem Flair und unberührter Natur.

Rauschelesee

Nur einen Katzensprung vom lauten Wörthersee entfernt, öffnet sich im Keutschacher Seental eine völlig andere Welt. Der Rauschelesee ist so charmant untouristisch, dass man fast flüstern möchte, um die Idylle nicht zu stören. Kein Motorboot-Lärm, keine Schickimicki-Partys, nur stille Ufer, glasklares Wasser und Natur pur. Besonderes Highlight: Familien lieben den „Zauberwald“-Spielplatz. Ein echter Zufluchtsort für alle, die das Gefühl lieben, an einem Ort zu sein, den noch nicht jeder kennt.

Gösselsdorfer See

Umgeben von einem weitreichenden Naturschutzgebiet, besticht dieser See in der Marktgemeinde Eberndorf mit seinem tiefdunklen Wasser und einem malerischen Bergblick. Der absolute Wahnsinn: Der See ist maximal drei Meter tief und heizt sich im Sommer auf bis zu 28 Grad auf. Zudem wird dem Wasser eine besonders gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Quasi ein warmer Natur-Whirlpool mit Heilkraft.

Turnersee

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Wem der benachbarte Klopeiner See zu wuselig ist, der spaziert einfach zwei Seen weiter. Der Turnersee ist die kleine, feine Schwester: ruhiger, wärmer und er glänzt mit absoluter Trinkwasserqualität. Wenn Sie hier im Wasser schweben und auf die majestätischen Karawanken blicken, vergessen Sie den Alltag in Sekunden. Für Abenteurer und Wander-Fans lohnt sich ein Abstecher ins benachbarte Sablatnigmoor. Wanderschuhe nicht vergessen.

Maltschacher See

Ein See, der alles hat, was man für einen tiefenentspannten Badetag braucht. Der Maltschacher See ist bis zu 6,5 Meter tief, angenehme 25 Grad warm und komplett frei von Motorbooten. Wer sein Urlaubsbudget schonen will, ist hier goldrichtig: Beim Naturbad Maltschach ist der Eintritt sogar kostenlos. Das Strandbad Sonnenresort mit coolem Spielplatz und Tretbooten macht den See zum absoluten Familien-Favoriten. Danach geht’s auf einen Snack direkt zum gemütlichen Seewirt.

Goggausee

Hoch oben, fernab vom Trubel der Täler, liegt der Goggausee wie ein gut behütetes Geheimnis. Eingebettet in ein windstilles Becken mitten in den Wimitzer Bergen, bietet er wohltuende Abgeschiedenheit. Mit erfrischenden 25 Grad ist er ein wahres Paradies für alle, die in der Hitze des Sommers Abkühlung suchen. Keine Hotelburgen, keine Beach-Partys. Hier gibt es nur Wasser, dichten Wald und Sie. Der ultimative Spot für digitale Detox-Tage.

Weissensee

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Okay, wir geben es zu: Ein absoluter Geheimtipp ist der Weissensee nicht mehr. Aber er ist einfach viel zu atemberaubend, um auf dieser Liste zu fehlen. Der langgezogene See erinnert an einen norwegischen Fjord, leuchtet in unglaublichem Smaragdgrün und ist an seinem Westufer komplett autofrei. Trotz seiner Beliebtheit wirkt er selbst im Hochsommer nie überfüllt.