Abschlag mit Alpenblick: Die besten Golfhotels Österreichs

Wenn der erste Ball des Tages über ein taufrisches Fairway fliegt und dahinter die Alpen aufragen, beginnt ein Golftag, der mehr ist als nur eine Runde. Von Osttirol bis Windischgarsten erwarten Sie Österreichs attraktivste Golfhotels – oft direkt am Green.

Perfektes Green, große Bergkulisse und Hotels am Abschlag, die jeden Golftag stilvoll abrunden: Zwischen Osttirol, Windischgarsten, Irdning, Bad Waltersdorf und Kitzbühel wartet ein Golfurlaub, der sportliche Abschläge mit Genuss, Spa und Panorama verbindet. Wir wissen, wo Golffans am besten gleich einchecken...

Dolomiten Golfresort/Lavant. Hier wohnt man direkt am 36-Loch-Golfplatz. © Dolomitengolf

Dolomitengolf Hotel & SPA/Lavant

Auf 650 Metern Höhe wartet pure Entspannung im 4-Sterne-Superior Dolomitengolf Hotel & Spa in Osttirol. Direkt am größten Golfplatz Tirols – einem perfekt gepflegten, abwechslungsreichen 36-Loch-Paradies, modernen Fairways und zwei On-Course-Hotels – beginnen Golftage gleich vor der Hoteltür. Auf abwechslungsreichen 18-Loch-Meisterschaftsplätzen erleben Golfer alpine Natur und Biotope – ideal auch für entspannte Runden zu Fuß. Vier unterschiedliche 9-Loch-Kurse lassen sich immer wieder neu kombinieren und sorgen so für abwechslungsreiche Golfrunden – selbst für Vielspieler. Direkt am Green laden das 4-Sterne-Superior Dolomitengolf Hotel & Spa und die eleganten Dolomitengolf Suites zum Verweilen ein: großzügige Zimmer, Panorama-Spa, Outdoor- und Indoor-Pool sowie die Saunalandschaft sorgen für pure Erholung. Kulinarisch verwöhnt Küchenchef Alexander Leitner im Haubenrestaurant „Vincena“ mit kreativen Menüs, dazu ein Glas Wein auf der Terrasse mit Dolomitenblick. Ob Golf, Wellness oder Bergabenteuer – hier vereinen sich Natur, Sport und Genuss zu einem perfekten Urlaubserlebnis.

Dilly – Das Nationalpark Resort/Windischgarsten. Der 18-Loch-Golfplatz ist so konzipiert, dass man vom Clubhaus aus jeweils zweimal 9 Bahnen vom Clubhaus ausgehend und wieder zurückspielen kann. © Dilly

Dilly – Das Nationalpark Resort

Ein Hole-in-one für die Seele: Im Dilly – Nationalpark Resort verschmilzt Golfgenuss mit Wellness und Kulinarik. Die 18-Loch-Anlage – direkt vom Clubhaus zu zwei halben Runden spielbar – besticht mit Moorlandschaft und Blick auf markante Zweitausender – perfekt für Profis und Einsteiger. Sie profitieren auch von Übungsbunkern, Golfschule und überdachten Abschlagflächen. Nach der Runde lockt die 6.000 m² große Pool- und Spa-Landschaft mit Romantik-Ecken, Sauna und Sportbecken. Feinschmecker genießen regionale Köstlichkeiten im Restaurant Salettl.

Spa Resort Styria/Bad Waltersdorf. Das idyllische Adults-only-Hotel liegt gegenüber einem 18-Loch-Green. © Spa Resort Styria

SPA Resort Styria/Bad Waltersdorf

Hier genießen Adults-only-Gäste Golfvergnügen in Pole-Position: Direkt gegenüber liegt die 18-Loch-Anlage des Golfclubs Bad Waltersdorf, ein echter Geheimtipp mit raffiniertem Feng-Shui-Design des Briten Michael Pinner. Zwischen grünen Hügeln fügen Nuss- und Apfelbäume charmante Details hinzu. Ob entspannte Runde, Training oder Perfektionieren – hier wie auch auf neun weiteren nahegelegenen Plätzen wird Golf zum Genuss. Nach der Golfrunde verwöhnt das „Gold Spa“ mit Thermalwasser, Sportbecken und verschiedenen Saunen.

Imlauer Schloss Pichlarn vereint Top-Golf, Naturkulisse am Grimming und höchsten Hotelkomfort. © Richard Schabetsberger

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn

Direkt vor dem Imlauer Hotel Schloss Pichlarn lockt ein 18-Loch-Golfgenuss inmitten der spektakulären Ennstal-Landschaft. Vom Anfänger bis zum Profi bietet der Platz Bunker, Teiche, Driving Range und Putting Green. Neu: Die TrackMan-Range mit Beleuchtung ermöglicht Training bis 21 Uhr – auch bei Dunkelheit. Zur Entspannung lädt anschließend das 4.500 m² große Spa: temperierter Außenpool, finnische und Bio-Sauna, Zirbensauna oder Dampfbad. Golf, Wellness und Erholung gehen hier perfekt ineinander über.

Schlosshotel Kitzbühel. Es zählt zu den wahren Golfhotels, denn es liegt direkt am 9-Loch-Golfplatz. © Schlosshotel Kitzbühel

Elegantes Golfhotel Schlosshotel Kitzbühel

Direkt vor dem Schlosshotel Kitzbühel starten Golfer ihre Runde auf einer der schönsten 9-Loch-Anlagen Österreichs, die eingebettet in sanft ansteigende Fairways mit Blick auf die Kitzbüheler Alpen liegt. Präzise Greens, Bunker und Wasserhindernisse fordern Profis wie Einsteiger gleichermaßen. Nach der Golfrunde lehnt man sich mit einem Glas Wein in der Hand zurück; das Doppelbogey von Loch fünf ist schon vergessen, das Par-Gefühl behält man. Schließlich lockt das Momentum Spa mit lichtdurchflutetem Indoorpool und Panorama-Saunen.

Defereggen Hotel & Resort lädt zum Golfurlaub inkl. 5-tägigem Kurs zur Platzreife. Saisonstart: 13. Mai. © Martin Lugger

Defereggen Hotel & Resort/St. Veit in Osttirol

Der Defereggental Golf Park in Osttirol auf 1.350 Metern Seehöhe bietet auf 100.000 m² „im kleinen Kanada der Alpen“ 9-Loch-Par-3-Golfvergnügen mit makellosen Greens und großzügiger Driving Range. Anfänger wie Profis profitieren von Golfakademie, Clinics und Videoanalysen. Darüber hinaus genießt man als Gast im 4-Sterne-Superior Defereggental Hotel & Resort alpinen Luxus, moderne Zimmer und Suiten sowie einen großzügigen Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna und Fitness.

Top-Adressen und Tipps für Ihren nächsten Golfurlaub mit Wellness

Dolomitengolf Hotel &Spa****S/Lavant/Osttirol. Im On Course-Golfhotel wohnt man in stilvoll eingerichteten Zimmern. Im hoteleigenen Restaurant wird man u. a. mit einem Langschläfer-Frühstück verwöhnt. Mittags kann man ausgiebig brunchen. Spa-Himmel mit beheiztem Innen- und Außenpool sowie Massage- und Beautyangebot. 3N Golfpaket inkl. Verwöhn-Halbpension & 2 x 18-Loch Greenfee ab 540 Euro/Pers. www.hotel-dolomitengolf.com

Dilly -Das Nationalpark Resort/Windischgarsten****S/OÖ. Kinderhotel mit Familien-Spa und hoteleigenem 18-Loch-Golfplatz – Greenfee nur 39 Euro pro Person. Wellness auf 6.000 m2 mit 7 Pools, 17 Saunen- und Relaxkabinen. Burgtherme und Natur Spa für Adults-only. Golfschule, Übungsbunker und überdachte Abschlagflächen. Golfrestaurant. Kostenloser Shuttle zum Golfplatz. 4 N Golfpaket „Par“ buchbar von 10.4. bis 8.11. inkl. Frühstück und 4 x Greenfee pro Erw. am GC Dilly ab 720 Euro p. P. www.dilly.at

SPA Resort Styria****S/Bad Waltersdorf. Adults only - Refugium mit 2.500 m2 Wellness-und Wasserwelt. Direkt gegenüber liegt die 18-Loch Anlage des Golfclubs Bad Waltersdorf. Mein Steiermark Golfmoment 2 N mit flexibler Styria Golf Card für zahlreiche diverse steirische Golfplätze plus Frühstück ab 373 Euro p. P. www.sparesortstyria.com

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn*****/Aigen im Ennstal/Stmk. Zeitlos und modern eingerichtete Zimmer und Suiten- Luxuriöser Wellnessbereich. 18-Loch-Golfplatz mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Bunkern und Teichen sowie Driving Range und Putting Green für Anfänger und Golfprofis. 5 N inklusive Greenfee & Pichlarner Kulinarik ab 1.000 Euro p. P. im Doppelzimmer. https://schlosspichlarn.at

Schlosshotel Kitzbühel*****/Tirol. 9-Loch-Platz direkt am Schlosshotel mit bestem Blick auf Wilden Kaiser & Streif. Stilvolle Design-Zimmer. Zwei Restaurants, Rōzu Sushi Lounge und Bar. 3.000 m2 Spa mit 5 Saunen. 1N im DZ-Classic inkl. HP ab 189 Euro p. P. www.schlosshotel-kitzbuehel.com

Defereggental Hotel & Resort****S /St. Veit in Osttirol. Das Hotel inmitten des NP Hohe Tauern bietet Porsche-Touren und Golf. Moderne Zimmer & Suiten und Feinschmecker-Küche. 6N Golf-Einsteigerkurs inkl. Verwöhn-HP, 5-Tages-Golfkurs bis zur Platzreife ab 1.098 Euro p. P. www.hotel-defereggental.com

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