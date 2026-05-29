Traunsee-Almtal: See-Idylle und herrliche Natur im Sommer

Wer auf der Suche nach einzigartigen Natur- und Kulturerlebnissen ist in der traumhaften Salzkammergut-Region Traunsee-Almtal richtig. Und eine Schifffahrt auf dem smaragdgrünen Traunsee gehört einfach dazu.

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Wer das Salzkammergut von seiner schönsten Seite erleben möchte, ist in der Region Traunsee-Almtal richtig. Der Traunsee und das Almtal sind zusammen die größte Region im Salzkammergut, die sich durch ihre unglaubliche Vielfalt auszeichnet. Das wussten schon die alten Römer. Sie nannten den Traunsee ob der einmaligen Lage "der glückliche See". Glücklich sind Urlauber hier noch immer – nicht zuletzt dank authentischer Naturerlebnisse in der Region und der traditionsreichen Traunseeschifffahrt.

Traditionsreiche Schifffahrt

Wer den Traunsee und seine wunderschöne Umgebung von einer besonders malerischen Seite erleben möchte, sollte dies am besten vom Wasser aus tun. Wenn am frühen Morgen die ersten Sonnenstrahlen die Oberfläche des Traunsees vergolden, beginnt eine Reise, die mehr ist, als nur eine Fahrt von A nach B. Denn eine Schifffahrt am Traunsee ist ein unvergessliches Erlebnis, das Zeit, Natur und Geschichte verbindet. Die Traunseeschifffahrt (gegründet 1839) ist die älteste Seenschifffahrt Österreichs. "Die Schiffe der Traunseeflotte bieten eine besonders schöne Möglichkeit, die einzigartige malerische Kulisse rund um den Traunsee zu erleben, See und Berg, Natur und Kultur miteinander zu verbinden", weiß Kapitän Karlheinz Eder, Chef der Traunsee Schifffahrt in Gmunden. Zur Flotte zählen die beiden großen, modernen Salonschiffe Karl Eder und Poseidon für 230 bzw. 250 Passagiere, weiters der 150 Jahre alte Schaufelraddampfer Gisela (für bis zu 250 Personen) sowie das kleinere, nostalgische Motorschiff Rudolf Ippisch aus dem Jahr 1928.

Sonderfahrten und mehr

Neben den regelmäßigen Linienkursen, die Gmunden mit allen anderen Orten am Traunsee verbinden, bietet die Traunsee Schifffahrt auf ihren Schiffen auch eine bunte Palette an Sonderfahrten an. Das breite Spektrum umfasst etwa Märchenfahrten für Kinder, Candle Light Dinners, Fahrten zur Traunkirchner Fronleichnamsprozession und Märchennacht, Musik- und Tanzveranstaltungen wie Jazz on the Lake, Brunch-Fahrten an Festtagen sowie Advent- und Winterrundfahrten. Für Familienfeste, Hochzeiten, Betriebsausflüge, Firmenveranstaltungen und -feiern oder Tagungen kann jedes Schiff auch individuell gechartert werden. Die beiden modernen Schiffe Karl Eder und Poseidon bieten sich aufgrund ihrer technischen Ausstattung auch für Seminare, Pressekonferenzen oder Produktpräsentationen an. Sogar Trommel-Workshops fanden schon auf dem Schiff statt.

Freie Aussicht in die malerische Umgebung. © Getty Images

Salztransport über den Traunsee

ber viele Jahrhunderte hinweg wurden auf dem Traunsee Salzzillen verwendet, um das kostbare Salz von Ebensee nach Gmunden zu transportieren. Im Rahmen der Kulturhauptstadt wurde eine exakte Nachbildung einer Salzzille aus dem 16. Jahrhundert geschaffen, die nun zukünftig auf dem See ihre Fahrten absolviert. Unser Tipp: Lassen Sie sich bei einer Rundfahrt mit der Gisela in die historische Zeit versetzen, in der das Salz mithilfe von Salzzillen über den Traunsee transportiert wurde. Termine: · 12.07. · 26.07. · 16.8. · 30.8. Jeweils um 11:30 Uhr Anfahrt Austria Ste Gmunden. www.traunseeschifffahrt.at

Ausflugsziele

Eine Fahrt am Traunsee von einem Ufer zum anderen ist auch ideal für Wanderer oder Radfahrer. Am Südufer des Traunsees befindet sich die Gemeinde Ebensee, ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur. Acht Kilometer westlich von Ebensee, am Fuße des Höllengebirges, liegen beispielsweise der Vordere und der Hintere Langbathsee, beides herrliche Alpenseen.

Die Region Traunsee-Almtal ist eine der schönsten im Salzkammergut – perfekt für Ihren Urlaub mit Tiefgang und Wassererlebnissen... © Getty Images

Familienspaß

Das Naherholungsgebiet und Wanderparadies am Grünberg bietet eine gemütliche Variante, um den herrlichen Ausblick über den Traunsee vom Gipfel aus zu genießen. Dank der barrierefreien Grünberg-Seilbahn können die knapp 600 Höhenmeter auf den Grünberg gemütlich und ohne Anstrengung überwunden werden. Mit Attraktionen wie der Sommerrodelbahn, Kinderspielplatz und Niederseilgarten ist für die ganze Familie Spaß geboten. Auf in die Wipfel, heißt es am Grünberg beim Baumwipfelpfad inklusive eines Aussichtsturms und der Tunnelrutsche. Oben auf der Plattform erlebt man ein einzigartiges Naturerlebnis mit atemberaubendem Blick über das gesamte Salzkammergut.

Wassersport

Und Wassersportler finden am Traunsee sowieso ein breites Betätigungsfeld vor. Ob Segeln (herausfordernde Winde!) oder Surfen – so gut wie kein anderer See in Österreich bietet ein derart breites Angebot. Tipp: Mit der Übernahme der LAKEBASE in Rindbach durch die SUP & WING BOX startete ein neues, modernes Wassersport-Konzept in die Saison 2026. Auch Taucher finden im tiefsten See der Alpenrepublik ein perfektes Revier vor. Mit einer Fülle von Einstiegsstellen und verschiedenster Schwierigkeitsgrade, von flachen Unterwasserlandschaften mit einzigartiger Flora bis zu faszinierenden Steilwänden mit teils schillernden Namen wie "Weißer Steinbruch" oder "Siegesbach-Madonna". Und die Badeplätze überzeugen am Traunsee mit ihrer Authentizität. Mit wunderschöner Lage punktet beispielsweise der Badeplatz Bräuwiese, ein 30.000 m2 Erholungsgelände am Westufer des Gewässers in Traunkirchen.