Das Salzkammergut ist wieder im narrischschönen Ausnahmezustand

Im Vorjahr nahmen 400 verkleidete Kinder am Kinderumzug in Ebensee teil.

OÖ. Der Fasching ist ein Fixtermin im Salzkammergut-Jahreskalender und wird bunt und ausgelassen gefeiert. Ob beim Fetzenmontag, beim Faschingsball oder beim traditionellen Umzug am Faschingsdienstag kann man sich von der fröhlichen Stimmung anstecken lassen.

Am Faschingssamstag findet um 14 Uhr ein Kinderumzug mit Garde und Wägen in der Narrenhauptstadt Ebensee statt - gestartet wird beim Gasthof Auerhahn.

Am Sonntag vor dem Faschingsdienstag verkleidet sich ganz Bad Ischl in Wilderer-Kostüme, Trachtengwand und Tarnfarben. Auf der Katrin sorgt das WILDerer-Downhill-Race des Ischler Faschingsvereins für Stimmung - alles ist erlaubt, was sich auf Schnee fortbewegen lässt. Start: 10 Uhr.

Der Rosenmontag ist der Nationalfeiertag in Ebensee. Inoffiziell natürlich nur. Da ziehen die Mitglieder des Ebenseer Faschingsvereins die Fetzenkostüme an, setzen ihre Larven auf und tadeln augenzwinkernd Nachbarn, Politiker und all jene, die es verdient haben.

Am Faschingsdienstag selbst gibt’s ein Jubiläum: In Seewalchen am Attersee feiert die Feuerwehr ab 14 Uhr das 40. Bunte Faschingstreiben mit Umzug, Musik und Festzelt.