Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kinderumzug in Ebensee
© Wolfgang Spitzbart

Faschingshöhepunkt

Das Salzkammergut ist wieder im narrischschönen Ausnahmezustand

13.02.26, 11:12 | Aktualisiert: 13.02.26, 12:48
Teilen

Im Vorjahr nahmen 400 verkleidete Kinder am Kinderumzug in Ebensee teil. 

. Der Fasching ist ein Fixtermin im Salzkammergut-Jahreskalender und wird bunt und ausgelassen gefeiert. Ob beim Fetzenmontag, beim Faschingsball oder beim traditionellen Umzug am Faschingsdienstag kann man sich von der fröhlichen Stimmung anstecken lassen. 

Am Faschingssamstag findet um 14 Uhr ein Kinderumzug mit Garde und Wägen in der Narrenhauptstadt Ebensee statt - gestartet wird beim Gasthof Auerhahn. 

Am Sonntag vor dem Faschingsdienstag verkleidet sich ganz Bad Ischl in Wilderer-Kostüme, Trachtengwand und Tarnfarben. Auf der Katrin sorgt das WILDerer-Downhill-Race des Ischler Faschingsvereins für Stimmung - alles ist erlaubt, was sich auf Schnee fortbewegen lässt. Start: 10 Uhr. 

Der Rosenmontag ist der Nationalfeiertag in Ebensee. Inoffiziell natürlich nur. Da ziehen die Mitglieder des Ebenseer Faschingsvereins die Fetzenkostüme an, setzen ihre Larven auf und tadeln augenzwinkernd Nachbarn, Politiker und all jene, die es verdient haben. 

Fetzenumzug in Ebensee
© Tourismus OÖ

Am Faschingsdienstag selbst gibt’s ein Jubiläum: In Seewalchen am Attersee feiert die Feuerwehr ab 14 Uhr das 40. Bunte Faschingstreiben mit Umzug, Musik und Festzelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen