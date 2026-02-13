Wien will internationale Flugverbindungen weiter ausbauen

Die internationale Anbindung entscheidet über Wiens Zukunft als Tourismus- und Kongressstadt. Genau hier setzen WienTourismus und der Flughafen Wien an und verlängern ihre Kooperation bis 2030.

WienTourismus und die Flughafen Wien AG verlängern ihre strategische Partnerschaft bis 2030. Mit der Vereinbarung "Air Service Development & Marketing Wien 2026-2030" forcieren beide gezielt die Akquise neuer Airlines und zusätzlicher Flugverbindungen. Im Zentrum stehen internationale Langstrecken aus wirtschaftlich starken Metropolregionen.

Rückkehr alter Verbindungen und neue Chancen

Seit 2016 arbeiten WienTourismus und Flughafen Wien daran, neue Flugverbindungen nach Wien zu holen. Ein zentrales Ziel bleibt die Rückgewinnung von Routen, die es bereits vor 2020 gab. Gleichzeitig positioniert der Flughafen Wien die Stadt in definierten Zielmärkten als leistungsfähigen Luftverkehrsstandort, während WienTourismus neue Strecken mit Marketingmaßnahmen in den jeweiligen Herkunftsländern begleitet.

Im Fokus stehen die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Südkorea, China sowie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Marktanalysen, regelmäßiger Austausch mit Airline-Partnern und laufende Evaluierungen sichern die Strategie ab.

Internationale Erreichbarkeit als Lebensader

Wie wichtig diese Anbindung ist, zeigen die Zahlen. 83 Prozent der Gästenächtigungen entfallen auf internationale Besucherinnen und Besucher. 39 Prozent der Wien-Gäste reisen per Flugzeug an, im Kongressbereich sind es sogar 84 Prozent.

"Die Partnerschaft bündelt Kräfte, um Wiens strategische Interessen in zentralen Wachstumsmärkten gezielt voranzubringen und neue Flugverbindungen zu erschließen. Damit stärkt sie die Anbindung Wiens an globale Märkte und setzt zugleich wichtige Impulse für die Visitor Economy, den Wirtschaftsstandort und damit für die Wienerinnen und Wiener", erklärt Stadträtin Barbara Novak (SPÖ).

Auslandsgäste bleiben wirtschaftlicher Motor

WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner betont die wirtschaftliche Bedeutung der internationalen Gäste. 83 Prozent der Nächtigungen würden von Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland stammen, eine starke weltweite Fluganbindung sei daher entscheidend. Nach der pandemiebedingten Vollbremsung habe man gemeinsam bereits Premium-Carrier wie ANA, Korean Air, Hainan und Air Canada zurückgewonnen.

Auch Vorstand Julian Jäger hebt die Rolle Wiens im internationalen Wettbewerb hervor. "Wien ist international als attraktive Reisedestination hervorragend positioniert, sowohl für Urlaubsreisende als auch im Geschäftsreisesegment. Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit WienTourismus fortzusetzen und gemeinsam die Vermarktung des Tourismus- und Kongressstandortes Wien und die Akquise neuer Airlines und Flugverbindungen noch weiter voranzutreiben. Gerade für die Langstrecke sehen wir hier noch hohes Potenzial", betont Jäger.

Die Kooperation baut auf der Standortstrategie "Wien 2030 - Wirtschaft und Innovation" sowie der Visitor Economy Strategie "Optimum Tourism" auf. Ziel bleibt eine nachhaltige touristische Entwicklung, die wirtschaftliche Wertschöpfung und Lebensqualität in Einklang bringt.