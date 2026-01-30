Alles zu oe24VIP
Kevin Warsh
© Getty

Ex-Notenbankdirektor

Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef

30.01.26, 12:55
Teilen

Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden.  

Das teilte US-Präsident Donald Trump am Freitag mit. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Trump hat ihn immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-Jährige hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten nach Zinssenkungen gestellt.

Es könne jemand sein, der "schon vor ein paar Jahren" bei der Fed gearbeitet haben könnte, hatte Trump schon zuvor angedeutet. Für den zuletzt an der Eliteuniversität Stanford tätigen Warsh wird es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte geben. Er saß bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank. Der Senat muss der Personalie allerdings zustimmen.

Trump liefert sich eine Art Privatfehde mit dem von ihm als unfähig kritisierten Noch-Notenbankchef Powell, der die von politischen Weisungen unabhängige Fed noch bis Mai führt. Trump hat angekündigt, am Freitag einen Nachfolger küren zu wollen.

