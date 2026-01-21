Konzert-Hammer: Wien bekommt ein 3. „Donauinselfest“

Neben dem Donauinselfest und Rita Ora lässt nun auch das neue EDM-Festival „Isle of Summer“ die Donauinsel beben. Am 1. August sollen 18.000 Fans zu Chart-Stars wie Hugel abtanzen.

Alle guten Konzert- und Festival-Dinge sind drei! Neben dem traditionellen Donauinselfest , das heuer mit einer Woche „Verspätung“ von 5. bis 7. Juli bei Gratis Eintritt über die Bühne geht und der Konzert-Serie „Donauinsel Open Air“,die zwischen 17. und 25. Juli auch Roxette und Rita Ora auf die Insel bringt, lässt nun auch die EDM-Sause „Isle of Summer“ die Insel beben. Das bereits in München etablierte Open-Air-Festival für elektronische Musik feiert am 1. August seine Österreich Premiere.

Donauinselfest © Alexander Müller

© permanent-entertainment.com

Auf vier einzigartigen Bühnen nahe der Brigittenauer Brücke und bei bestem Sound sorgen dafür über 20 Top-Stars aus der Techno, Trance und Electronic-Szene für Stimmung. So werden u.a. Chart Star Hugel (“I Adore You“), Debroah de Luca, I Hate Models, Kalte Liebe und der coole Maske-DJ HolyPriest bei der 12 Stündigen Non-Stop-Dance-Party einheizen. Die Tickets kosten zwischen 54,90 Euro (Stehplatz) und 199,90 Euro (Skydeck) Für das leibliche Wohl sorgt ein eigener Food Court

© Warner Music

Topstars für Wien: Hugel (o.) und Debroah de Luca (u.)

© Deezer

Für die Premiere rechnen die Festivalveranstalter von „Permanent Entertainment“ mit 18.000 Besuchern. Langfristig soll „Isle of Summer“ auf der Donauinsel zu einem größeren Event für bis zu 50.000 Menschen ausgebaut werden