Rita Ora bekommt eigenen Festivaltag beim Donauinsel Open Air
Rita Ora bekommt eigenen Festivaltag beim Donauinsel Open Air

19.01.26, 11:17
Rita Ora wird am 23. Juli ein Konzert im Rahmen des Donauinsel Open Air in Wien spielen.  

Für den aus dem Kosovo stammenden britischen Superstar haben die Veranstalter des an zwei Wochenenden angesetzten Festivals einen Zusatztag eingeschoben. Neben Ora, die erst im vergangenen November die Wintersport-Saison in Ischgl eröffnete, bringt der Extratag auch Auftritte des belgischen Sängers Milow und der deutschen Sängerin Leony, wie Weitblick Entertainment am Montag bekannt gab.

Das vierte Donauinsel Open Air versteht sich einmal mehr als Festival zwischen den 80ern und der Gegenwart. Der Auftakttag am 17. Juli steht ganz im Zeichen des Ballermanns und seinen Songlieferanten von Mickie Krause bis Mütze Katze, während am 18. Juli die 1990er mit u.a. Vengaboys, Haddaway, Oli.P oder Dr. Alban gefeiert werden. Am 24. Juli wird dann den 80er-Jahren mit Auftritten von Alphaville, Midge Ure oder Kim Wilde gefrönt. Am Abschlusstag, dem 25. Juli, sind die 2000er mit Darius & Finlay, Mark ́Oh oder Starsplash angesagt.

Abgesehen vom 23. Juli hatten die Veranstalter bereits einen weiteren Zusatztag zwischen den beiden Festivalwochenenden angekündigt: Am 22. Juli rocken Roxette die Insel im Rahmen ihrer "Live - Back Again"-Tour. Mastermind Per Gessle tritt seit dem Vorjahr nach dem Tod von Marie Fredriksson (2019) mit Sängerin Lena Philipsson wieder unter dem Namen der schwedischen Erfolgsband auf.

