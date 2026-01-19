Paukenschlag: Rita Ora versext die Donauinsel

Neuer, heißer Konzert-Hit für Wien. Am 23. Juli lässt Rita Ora die Donauinsel beben. Im Vorprogramm sind Leony und Milow mit dabei. Ab 13 Uhr gibt’s die Tickets

Der Sommer auf der Donauinsel wird heiß wie nie! Neben dem traditionellen Donauinselfest, das heuer mit einer Woche „Verspätung“ von 5. bis 7. Juli bei Gratis Eintritt über die Bühne geht, gibt es auch das „Donauinsel Open Air“, für das Eintritt zu bezahlen ist, und das zwischen 17. und 25. Juli mit einem Top-.Programm aufwartet. So war neben der Mallorca-Schlager-Party „ Baller Island“ (17. Juli), dem 90er-Festival "It’s My Life" (18. Juli) mit u.a. Vengaboys, Haddaway und Dr. Alban oder der 80er-Jahre Sause “Forever Young“ (24. Juli) rund um Alphaville, Midge Ure und Limahl ja bereits das Österreich-Comeback von Roxette (22. Juli) fixiert. Jetzt gibt’s den nächsten Kracher: Am 23. Juli lässt Pop-Queen Rita Ora die Donauinsel beben. Und hat dabei gleich die Chart-Stars Leony und Milow im Vorprogramm dabei. Ab 13 Uhr gibt’s die Tickets.

Mit Rita Ora kommt eine wahre Pop-Queen nach Wien: mehr als 10 Milliarden Streams, unzählige Top-Hits („For You“) und Chart-Rekord in England (die meisten Top 10 Singles einer britischen Künstlerin) Darüber hinaus machte sich die in Pristina (Kosovo) geborene Sängerin als Schauspielerin („ Fifty Shades of Grey“), als Jurorin bei „ The Masked Singer“ und als Fashion und Lifestyle Ikone einen Namen.

Mit dem Konzert auf der Donauinsel kehrt sie nun zu ihren musikalischen Wurzeln zurück und lässt auf neue Musik hoffen. „Es wird definitiv ein neues Album geben. Ich bin wirklich sehr fokussiert auf diese Platte und werde damit auf Tour gehen – ich habe seit 2018 kein Album mehr live präsentiert.“ Das lässt für Wien auf einige Premieren hoffen.

„Nachdem wir mit Roxette bereits eine Legende für den 22. Juli gewinnen konnten, war unser Anspruch, für den Folgetag ein modernes, aktuelles Pop-Feuerwerk zu zünden. Rita Ora verkörpert genau das: Weltklasse-Entertainment, Glamour und Hits, die jeder mitsingen kann. Dass wir sie im Rahmen ihrer neuen musikalischen Ära nach Wien auf die Donauinsel holen konnten, macht uns sehr stolz“ jubelt Veranstalter Mario Repa über seinen Coup.

Nicht minder spannend ist das Vorprogramm: Milow liefert auf der Donauinsel Chart-Hits wie You Don’t Know“ oder „Ayo Technology“. Dazu lässt auch DSDS-Jurorin Leony mit Krachern wie „Faded Love aufhorchen!“