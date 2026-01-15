ESC-Hammer: Song Contest geht jetzt auf Tour

Erst Wien, dann ganz Europa: Die EBU kündigt erste "Eurovision Song Contest Live Tour" durch zehn europäische Metropolen im Juni und Juli an. Ein Österreich-Stopp ist aber nicht dabei.
Im Mai sind die Augen der ESC-Welt bekanntlich auf Wien gerichtet. Aber wer es nicht zum Jubiläums-Song-Contest in die Donaumetropole schafft, hat in den Folgewochen erstmals die Möglichkeit, in zehn europäischen Städten nachzufeiern. Anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums kündigte die Europäische Rundfunkunion EBU die erste "Eurovision Song Contest Live Tour" an - eine Tournee des musikalischen Megaevents durch Europa. Dabei wird allerdings das Wiener Finale nicht 1:1 wiederholt.
Immerhin zehn Acts aus der Finalrunde in der Wiener Stadthalle werden aber in der Show mit an Bord sein. Hinzu kommen sollen ESC-Legenden und Überraschungsgäste. Das Lineup will die Rundfunkunion allerdings erst in den kommenden Wochen sukzessive bekanntgeben respektive in toto nach dem großen Finale in Wien am 16. Mai. "Speziell für das Jubiläumsjahr konzipiert, vereint dieses unvergessliche Konzerterlebnis ikonenhafte Song-Contest-Teilnehmer und Künstler aus dem Jahr 2026, um die Geschichte des Contests zu feiern, seine weltweite Fanbase und sieben Jahrzehnte unvergesslicher Musik", so die EBU in einer Aussendung.
Das sind die Tourdaten:
- 15. Juni – London, United Kingdom – O2 Arena
- 17. Juni – Hamburg, Deutschland – Barclays Arena
- 19. Juni – Mailand, Italien – Arena Milano
- 20. Juni – Zürich, Schweiz– Hallenstadion
- 22. Juni – Antwerpen, Belgien – AFAS Dome
- 23. Juni – Köln, Deutschland – Lanxess Arena
- 25. Juni – Kopenhagen, Dänemark – Royal Arena
- 27. Juni – Amsterdam, Niederlande – Ziggo Dome
- 29. Juni – Paris, Frankreich – Accor Arena
- 2. Juli – Stockholm, Schweden – Avicii Arena
Der Start der Tour ist am 15. Juni in London, wobei sich Termine in Hamburg, Mailand, Zürich, Antwerpen, Köln, Kopenhagen, Amsterdam, Paris und Stockholm anschließen. Interessierte können sich bis 1. Februar vorregistrieren, um einen frühen Zugang zum Ticketpool zu bekommen.