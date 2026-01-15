Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC-Hammer: Song Contest geht jetzt auf Tour
© Getty Images

Das gab's noch nie

ESC-Hammer: Song Contest geht jetzt auf Tour

15.01.26, 11:44
Teilen

Erst Wien, dann ganz Europa: Die EBU kündigt erste "Eurovision Song Contest Live Tour" durch zehn europäische Metropolen im Juni und Juli an. Ein Österreich-Stopp ist aber nicht dabei. 

Im Mai sind die Augen der ESC-Welt bekanntlich auf Wien gerichtet. Aber wer es nicht zum Jubiläums-Song-Contest in die Donaumetropole schafft, hat in den Folgewochen erstmals die Möglichkeit, in zehn europäischen Städten nachzufeiern. Anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums kündigte die Europäische Rundfunkunion EBU die erste "Eurovision Song Contest Live Tour" an - eine Tournee des musikalischen Megaevents durch Europa. Dabei wird allerdings das Wiener Finale nicht 1:1 wiederholt.

ESC-Hammer: Song Contest geht jetzt auf Tour
© Eurovisionworld

ESC-Hammer: Song Contest geht jetzt auf Tour
© zeidler

Immerhin zehn Acts aus der Finalrunde in der Wiener Stadthalle werden aber in der Show mit an Bord sein. Hinzu kommen sollen ESC-Legenden und Überraschungsgäste. Das Lineup will die Rundfunkunion allerdings erst in den kommenden Wochen sukzessive bekanntgeben respektive in toto nach dem großen Finale in Wien am 16. Mai. "Speziell für das Jubiläumsjahr konzipiert, vereint dieses unvergessliche Konzerterlebnis ikonenhafte Song-Contest-Teilnehmer und Künstler aus dem Jahr 2026, um die Geschichte des Contests zu feiern, seine weltweite Fanbase und sieben Jahrzehnte unvergesslicher Musik", so die EBU in einer Aussendung.

ESC-Hammer: Song Contest geht jetzt auf Tour
© Getty Images

Das sind die Tourdaten:

  • 15. Juni – London, United Kingdom – O2 Arena  
  • 17. Juni – Hamburg, Deutschland – Barclays Arena 
  • 19. Juni – Mailand, Italien – Arena Milano 
  •  20. Juni – Zürich, Schweiz– Hallenstadion 
  •  22. Juni – Antwerpen, Belgien – AFAS Dome 
  •  23. Juni – Köln, Deutschland – Lanxess Arena 
  •  25. Juni – Kopenhagen, Dänemark – Royal Arena 
  •  27. Juni – Amsterdam, Niederlande – Ziggo Dome 
  •  29. Juni – Paris, Frankreich – Accor Arena 
  • 2. Juli – Stockholm, Schweden – Avicii Arena    

Der Start der Tour ist am 15. Juni in London, wobei sich Termine in Hamburg, Mailand, Zürich, Antwerpen, Köln, Kopenhagen, Amsterdam, Paris und Stockholm anschließen. Interessierte können sich bis 1. Februar vorregistrieren, um einen frühen Zugang zum Ticketpool zu bekommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden