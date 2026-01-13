Alles zu oe24VIP
Conchita Wurst
© Tischler

Überraschend

ESC-Schock-Absage: Conchita zieht sich von Wettbewerb zurück

13.01.26, 10:46
In einem Posting erklärt die Kunstfigur, warum.

Das ist ein großer Schock für viele Fans von Conchita und dem Song Contest!

Auch Conchita Wurst macht Stimmung.
© Getty Images

Keine Rolle

Wenn im Mai der ESC in Wien stattfindet, wird Conchita wohl  keine entscheidende Rolle  dabei spielen. 2014 hatte Conchita den Wettbewerb für Österreich gewonnen, letztes Jahr schaffte JJ die Sensation.

 

Persönliche Entscheidung

Nun gab Conchita auf Instagram ein Statement ab: "Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision-Kontext zurück." Neue Projekte stünden im Fokus, die Dankbarkeit bleibe aber. Es sei eine persönliche Entscheidung, die nicht weiter kommentiert werde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

