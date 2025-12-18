Song Contest Kracher: JJ zündet seine 1. Tournee

Tournee: 12 Points. Unser Song Contest Sieger JJ zündet im April unter dem Motto „Act 1: The Introduction“ seine 1. Tournee. Am 16. Mai rockt er dann auch das ESC-Finale in Wien.

Am 16.Mai rockt unser ESC-Held JJ das Finale des 70.Song Contest in Wien. Als Sieger darf er ja in der Wiener Stadthalle seine Hymne „Wasted Love“ anstimmen und sogar auch noch einen brandneuen Hit. Als Warm-Up zündet unser 3. Song Contest Gewinner nach Udo Jürgens (1966) und Conchita (2014) seine allererste Tournee. Und das als intime Mini-Show die unter dem Motto „Act 1: The Introduction“ am 15. April im Grazer Orpheum und am 17. April im Wiener Lorely Saal stoppt.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

„Eine ganz kleine, intime Tour machen – nur zwei Konzerte. Begrenzte Kapazität, ganz besondere Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten“ jubelt JJ über sein Debüt-Konzerte, bei denen er neben der Sieger-Hymne „Wasted Love“ auch seine Nachfolge-Singles „"Back To Forgetting" und „Haunting Me“ anstimmen wird.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Am 15. und 16. Mai steht er dann natürlich bei den großen Final-Shows in der Wiener Stadthalle auf der Bühne. Als Highlight der Jubiläums-Show, für die man sich noch bis heute Donnerstag um 23,59 Uhr für die begehrten Tickets bewerben kann. Da endet der Anmeldeschluss. Nachher geht nichts mehr!

© zeidler

Über 250.000 Interessenten haben das mit einem Eurofan-Account und bei oeticket schon getan. “Nur“ knapp 100.000 Tickets für die insgesamt 9 Song Contest Shows in der Stadthalle kommen dann ab 13. Jänner in den Verkauf. Es wird wohl eher teuer. In Basel kosteten die Stehplatz-Tickets für das Finale heuer umgerechnet 374 Euro.