Kate & William: Entzückende Weihnachtskarte & diese Details fallen auf

Kate und William haben einmal mehr ihre traditionelle Weihnachtskarte veröffentlicht.

Bodenständig und einfach sympathisch - so kommen Kate, William (beide 43) und die drei Kinder auf der diesjährigen Weihnachtskarte rüber.

Mehr zum Thema

George (12), Charlotte (10) und Louis (7) sitzen mit ihren Eltern auf einer grünen Wiese, in der blühende Blumen zu sehen sind. Die Familie trägt Erdtöne - grün, braun mit Jeans. Alle wirken entspannt und fröhlich!

Besondere Royals

Einmal mehr fällt auf, dass mit William und Kate eine neue Generation Royals im Rampenlicht steht. Eine, die für traditionelle Werte wie Familie steht, aber auch bodenständig ist und keine Skandale produziert.

Frühling in Norfolk

Das Foto, das bislang noch nicht veröffentlicht war, stammt von Josh Shinner und wurde in Norfolk in Frühlingstagen aufgenommen.