Ausblick auf Weihnachtsferien: Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Zimmer

OÖ kann in den Weihnachtsferien höchstwahrscheinlich nicht Winterwonderland-Stimmung bieten. Es gibt aber genügend Schnee für die ersten Rutschversuche auf den Pisten.

OÖ. Der frühe Schneefall im November hat die Urlaubslust angekurbelt: Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sind Oberösterreichs Wintersportgebiete sehr gut gebucht. "Schon das lange Wochenende rund um den 8. Dezember haben viele für einen Kurzurlaub in Oberösterreich genutzt. Ein Saisonauftakt nach Maß, der auch die Nachfrage im Hinblick auf die Weihnachtsferien angekurbelt hat“, sagt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). „Für Kurzentschlossene gibt es aber noch in allen Regionen unseres Bundeslandes freie Unterkunftskapazitäten“, so Achleitner.

Anlass zu Optimismus geben auch erste Prognosen für die Semesterferien, die am 2. Februar in Wien und Niederösterreich beginnen und am 22. Februar mit der Ferienwoche in Oberösterreich und der Steiermark enden. Dazu kommen im Februar und März Winterferien in den wichtigen Auslandsmärkten Deutschland, Tschechien und den Niederlanden. „Dank des relativ frühen Ostertermins Anfang April ist die heurige Wintersaison sehr kompakt. Das hilft den Betrieben und ist traditionell auch ein guter Indikator für die Nachfrage in den Skigebieten bis weit in den Spätwinter hinein“, sagt Achleitner.

© Land OÖ

Die Bilanz des soeben abgeschlossenen Tourismusjahres 2025 ist erfreulich: Rund 3,45 Millionen Ankünfte von November 2024 bis Oktober 2025 sind im Jahresvergleich ein Zuwachs von 2,7 Prozent, 8,89 Millionen Nächtigungen bedeuten ein Plus von 0,4 Prozent. „Damit haben sowohl die Gästeankünfte als auch die Nächtigungen ein neues Allzeit-Hoch erreicht“, freut sich Achleitner.