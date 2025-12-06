Diesen WM-Trick hätte Lauda für Norris parat

Im oe24-Interview lesen Sie, mit was ServusTV-Experte Mathias Lauda beim Showdown in der Wüste rechnet, welchen Tipp er für WM-Leader Norris hat und warum ihm Piastri leid tut.

Wenn es am Sonntag (14 Uhr) in Abu Dhabi ans Eingemachte geht, wird Mathias Lauda als ServusTV-Experte hinter die Kulissen blicken. Im oe24-Interview erklärt der ehemalige Rennfahrer, was Jäger Max Verstappen besser macht als der Rest und was er WM-Leader Lando Norris (muss bei 12 Punkten Vorsprung nur Dritter werden) rät.

oe24: Mathias, wie sehr freuen Sie sich auf die WM-Entscheidung?

MATHIAS LAUDA. Für uns bei ServusTV ist es ein Traum, dass es zu so einem Herzschlag-Finale kommt, echt unglaublich. Die letzten drei Rennen, die waren a Wahnsinn, so was hätte sich keiner erwartet. Das Coole ist, dass es immer genau anders gekommen ist, als man erwartet hat. Wahnsinn, dass sich McLaren in Katar den Riesenfehler in der Safetycarphase geleistet hat.

oe24: So ein Finale hätte sich nicht einmal der umtriebige Bernie Ecclestone einfallen lassen können ...

LAUDA: Genauso ist es. Bernie hat ja immer von der WM-Entscheidung im letzten Rennen in der letzten Runde geträumt ...

„Max scheißt sich einfach nix“

oe24: Hätten Sie Max Verstappen dieses Comeback zugetraut?

LAUDA: Nie und nimmer. Nach Zandvoort (31. August, d. Red.) war die WM für mich gelaufen, da war Max über 100 Punkte hinten. Ich glaub keiner hätte damit gerechnet, dass er das aufholen könnte.

oe24: Und wer wird jetzt Weltmeister?

LAUDA: Wünschen würde ich‘s dem Max. Er hat mit seiner Aufholjagd gezeigt, dass er einfach der Beste ist, er macht einfach keine Fehler. Er hat so viel aus einem unterlegenen Auto herausgeholt, so was hab ich noch nie gesehen. Der scheißt sich einfach nix, das hätte auch meinem Vater imponiert. Aber wenn Sie mich nach meinem Experten-Tipp fragen, ist das Norris. Der muss nur coolen Kopf bewahren. Ihm reicht ein dritter Platz, und mit diesem starken Auto nur Vierter zu werden, ist fast ein Kunststück.

„Als Norris würd ich Verstappen alles nachmachen“

oe24: Wie sollte Norris das Rennen anlegen?

LAUDA: Wenn ich der Lando wär, würde ich schauen, dass ich im Qualifying unter den ersten drei bin und im Rennen den Max einfach vorne wegfahren lassen. Wenn ich als Zweiter hinter ihm nachfahre, kann nix mehr passieren. Ich würde ihn sogar vorbeilassen, wenn er hinter mir Druck macht. Wenn er in die Box fahrt, würd ich auch reinkommen, ich würde einfach alles kopieren und auf einen sicheren zweiten, dritten Platz fahren. Das ist ja der große Vorteil für Norris, dass das reicht. Mit dieser Taktik hätte McLaren, wie wir alle wissen, den Sack schon viel früher zumachen können. Ohne die blöden Fehler der letzten Rennen sollte es Norris souverän zu Ende bringen.

oe24: Dabei war Oscar Piastri zu Saisonbeginn Ihr WM-Favorit ...

LAUDA: Das ist richtig. Der war so was von vorne. Er hat bis zum Sommer alles richtig gemacht. Er hat sich nie beklagt, hat einfach nur seinen Job gemacht. Und dann kam der Rieseneinbruch. Der kann einem richtig leid tun.

oe24: Wird es bei McLaren im letzten Rennen eine Stallorder geben?

LAUDA: Auf jeden Fall, die können sich jetzt nix mehr leisten. Die werden den Start abwarten und dann müssen sie schauen, dass Norris zumindest Dritter wird. Aber die haben jetzt richtig Druck, und es wird spannend zu sehen, wie sie damit umgehen. Und wer weiß, wie stark Mercedes ist, die könnten das Zünglein an der Waage sein.

F1-Saisonfinale in Abu Dhabi

Qualifying: Samstag, 15 UhrGP: Sonntag, 14 Uhr - alles live auf ServusTV