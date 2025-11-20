Red-Bull-Mastermind Marko gibt Fehler im Titelkampf zu

Für die F1-Fans heißt's am Wochenende Wecker stellen! Sowohl Qualifying (Sa.) als auch der GP in Las Vegas (So.) gehen um 5 Uhr unserer Zeit los. Vor Ort bedeutet das: Start zum GP ist am Samstag zur Primetime (20 Uhr). Lesen Sie, was Red-Bull-Mastermind Helmut Marko (82) davon hält.

oe24 erwischte Marko vor dessen Abflug in die USA am Telefon und wollte wissen, wie Red Bull die finale Jagd auf das in der WM dominierende McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri anlegt. Interessant, was der "Doktor" mit ein paar Tagen Abstand zum Chaos-GP in Sao Paulo zur Verstappen-Taktik in Brasilien zu sagen hatte.

oe24: Mit eineinhalb Woche Abstand erlauben Sie mir bitte noch eine Frage zum Brasilien-GP. Hätten Sie beim Max Verstappen am Schluss nicht auf den letzten Reifenwechsel verzichten und All-in gehen sollen?

HELMUT MARKO: Damit hätten wir riskiert, dass die Reifen bei Max einbrechen, dann wäre er vielleicht Fünfter geworden.

"Im Nachhinein ist man immer gscheiter"

oe24: Aber es hätte sich auch ausgehen können und mit einem dritten Platz wären seine WM-Chancen jetzt wesentlich größer ...

MARKO: Im Nachhinein ist man immer gscheiter. Aber es stimmt schon, vielleicht hätten wir das wirklich tun sollen. Noch dazu ist nicht anzunehmen, dass Norris (der spätere Sieger, d. Red.) im Zweikampf mit Max alles riskiert hätte. Aber Sie dürfen nicht vergessen: Max hat sich in dem unglaublichen Rennen auch zwei Reifenschäden eingefahren, und so ist alles durcheinander gekommen. Das hat alle unsere geplanten Strategien über den Haufen geworfen.

oe24: Was sagen dazu, dass der auch von Ihnen früher kritisierte Norris plötzlich der stärkere McLaren-Pilot ist?

MARKO: Das ist erstaunlich. Norris ist im Brasilien-Qualifying auch nach einem verhauten ersten Run cool geblieben und hat dann zugeschlagen. Er hat mental eine große Wandlung durchgemacht. So wird er auch für Max nur mehr schwer zu holen sein.

oe24: Ist an der Ecclestone-Theorie, dass McLaren Norris gewinnen lassen will und Piastri benachteiligt, was dran?

MARKO: Das ist ein Gerücht, das lässt sich nie beweisen. Piastri macht plötzlich Fehler und Norris keine mehr, das ist alles.

oe24: ServusTV-Experte Thomas Preining glaubt, dass das Momentum in Baku bei Piastri gekippt sei, dass er nach dem Unfall ein umgebautes Auto bekam, in dem er sich nicht mehr wohlfühlt ...

MARKO: Das stimmt ja nicht. Piastri braucht einfach im Rennen länger, bis er in Fahrt kommt. Am Schluss fährt er schnelle Runden.

"Aus eigener Kraft wird es sich für Max nicht mehr ausgehen"

oe24: Wie kann es Max noch schaffen, die 49 Punkte in drei Grands Prix und einem Sprint aufzuholen?

MARKO: Aus eigener Kraft wird sich das nicht mehr ausgehen. Dazu braucht er schon einen Ausfall von Norris oder von beiden McLaren.

oe24: Und wenn es wie 2021 im letzten Rennen um die Wurscht geht?

MARKO: Dann ist Max der Stärkste. Aber wir dürfen uns nix vormachen: McLaren hat das schnellste Auto. Wir sind nur dann sauschnell, wenn alles zusammenpasst. Wenn das nicht der Fall ist, gibt's ein Desaster wie wir es im Brasilien-Qualifying hatten.

oe24: Also wenn es sich der Titel nicht ausgehen sollte ...

MARKO: ... müssen wir nicht traurig sein. Wir waren nirgendwo und haben es geschafft, zurückzukommen. Es ist schon eine Sensation, dass wir wieder wettbewerbsfähig sind. Dass dann der WM-Titel noch möglich gewesen wäre, ist ein anderes Thema. Und nächstes Jahr machen wir einen neuen Anlauf.

oe24: Mit einem Eigenbau-Motor, von dem es heißt, dass er hinterherhinkt ...

MARKO: Da ist nix bewiesen, nur weil sich Mercedes selbst zum Favoriten erklärt. Aber natürlich ist es unwahrscheinlich, dass wir mit einem eigenen Motor daherkommen und gleich die Schnellsten sind. Solang wir nicht wie damals mit Renault(-Motor, d. Red.) völlig chancenlos sind, ist das schon in Ordnung. Außerdem gibt's die Regelung der FIA, dass man nach sechs Monaten nachjustieren darf.

oe24: Klingt, als ob 2026 der Titel nicht das oberste Ziel für Red Bull wäre. Was ist es dann?

MARKO: Solang wir sehen, dass es mit dem neuen Auto vorwärts geht, sind wir zufrieden. Die Siegfähigkeit ist das Endziel. Sprich: In der zweiten Jahreshälfte wollen wir wieder Rennen gewinnen.

