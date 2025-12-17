Alles zu oe24VIP
manchester city
© Getty Images

Carabao-Cup

ManCity und Newcastle zogen ins Liga-Cup-Halbfinale ein

17.12.25, 23:27
Manchester City hat den Sprung ins Halbfinale des englischen Fußball-Ligacups geschafft. 

Die "Citizens" behielten am Mittwoch im Heimspiel gegen Brentford mit 2:0 die Oberhand.

Mit einer an sieben Positionen im Vergleich zum 3:0-Ligasieg gegen Crystal Palace veränderten Startelf gab es einen Erfolg für die Truppe von Coach Josep Guardiola, da Ryan Cherki (32.) und Savinho (67.) trafen. Auch in der Runde der letzten vier vertreten ist Newcastle dank eines 2:1 gegen Fulham.

