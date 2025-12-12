Alles zu oe24VIP
Ralf Schumacher: „Wir werden ihn vermissen“
Formel 1

Ralf Schumacher: „Wir werden ihn vermissen“

12.12.25, 15:42
Ralf Schumacher schlägt Alarm: Im Formel-1-Paddock deutet sich ein einschneidender Wandel an. 

"Eine Ära geht zu Ende, gerade im Nachwuchsbereich“, sagte der ehemalige F1-Pilot bei Sky. Hinter den Kulissen brodelt es – und laut Schumacher steht bereits fest, wer die wichtige Rolle künftig übernehmen soll.  Doch Namen nennt er bewusst keine: „Das geht leider nicht. Aber wenn es so kommt, wie es angedacht ist, wird auf jeden Fall eine kleine Bombe platzen.“ Fest steht für ihn: Die Position werde „positiv besetzt“. 

"Er führte immer ein offenes Wort"

Schumacher, inzwischen als TV-Experte im Einsatz, begegnete dem Mann, um den es geht, über Jahre hinweg regelmäßig im Fahrerlager. Ihre Gespräche, oft direkt und unverblümt, prägten das Bild des Teams nach außen. „Wir werden ihn schmerzlich vermissen“, betont der Bruder von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher. „Er führte immer ein offenes Wort, hat nie einen Hehl aus irgendetwas gemacht, hat sich immer gestellt. Ich hoffe, dass wir da ebenfalls einen guten Ersatz bekommen.“ 

Schumacher kennt den Nachfolger

Erst zum Schluss bestätigte sich, worüber im Fahrerlager schon getuschelt wurde: Es geht um Helmut Marko – seinen Rückzug spürt die gesamte Formel-1-Szene. Und Schumacher kennt als einer der wenigen Insider bereits seinen Nachfolger bei Red Bull.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
