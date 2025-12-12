Schnappt Gruppengegner ÖFB-Team das Quartier weg?

Das ÖFB-Team trägt seine Spiele bei der WM 2026 an der Westküste und im heißen Inneren der USA aus. Deshalb hat man sich für ein Basecamp in Kalifornien entschieden, doch eine bestimmte Regelung könnte mehreren Nationen ermöglichen, Österreich den Platz wegzuschnappen.

Arnautovic, Alaba und Co. spielen am 17. Juni (6 Uhr MESZ) in Santa Clara (bei San Francisco) gegen Jordanien, am 22. Juni (19 Uhr MESZ) in Dallas (Texas) gegen Argentinien und am 28. Juni (4 Uhr MESZ) in Kansas City (Missouri) gegen Algerien. Das bedeutet mit Santa Clara also ein Spiel in Kalifornien.

Der Gruppengegner des ÖFB, Jordanien, spielt neben diesem Duell auch am 22. Juni in Santa Clara, auch Paraguay hat zwei Partien in der San Francisco Bay Area. Die USA und der Iran spielen jeweils zweimal in Los Angeles. Und all diese Partien könnten für die Verantwortlichen zum Problem werden.

Jordanien hat Vorrecht bei Quartier

Denn bei der Quartierauswahl haben jene Nationen Erstrecht, die in einem Bundesstaat mehrere Spiele absolvieren. Das bedeutet, all die oben genannten Nationen könnten dem ÖFB sein Wunsch-Basecamp wegschnappen, sollten sie sich für dasselbe entscheiden.

"Auch andere Verbände sind auf der Suche nach Arrangements. Es ist eine ganz wichtige und heikle Phase. Das Team Base Camp hat eine große Relevanz", meinte Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Gegen den mittleren Westen, wo man eigentlich zwei Spiele absolviert, hat die enorme Hitze im Sommer gesprochen.

Das genaue Teamcamp wird wohl ohnehin erst Mitte Jänner 2026 finalisiert, denn nach der obigen Regel muss auf die Wahl der anderen Rücksicht genommen werden. Sollte die Gruppenphase überstanden werden, wird das Camp trotzdem mit 27. Juni aufgelöst, denn danach sieht die FIFA keine fixen Camps mehr vor.