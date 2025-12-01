Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Wasser abkochen
© Getty

Über Wochenende

Trinkwasser im Gmundner Stadtteil Tastelberg wieder genießbar

01.12.25, 13:59 | Aktualisiert: 01.12.25, 15:20
Teilen

Wasserprobe ergab keine Verunreinigung mehr. 

Gmunden. Das Trinkwasser im Gmundner Stadtteil Tastelberg "kann wieder bedenkenlos genossen werden", informierte die Stadt Montagmittag. Die Auswertung der neuerlichen Wasserprobe ergab keine Verunreinigung mehr. Am Freitag war mitgeteilt worden, dass Colibakterien entdeckt wurden und daher das Leitungswasser vor Genuss abgekocht werden müsse.

Die Ursache der Kontaminierung konnte bisher noch nicht gefunden werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden