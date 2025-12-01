Trinkwasser im Gmundner Stadtteil Tastelberg wieder genießbar

Wasserprobe ergab keine Verunreinigung mehr.

Gmunden. Das Trinkwasser im Gmundner Stadtteil Tastelberg "kann wieder bedenkenlos genossen werden", informierte die Stadt Montagmittag. Die Auswertung der neuerlichen Wasserprobe ergab keine Verunreinigung mehr. Am Freitag war mitgeteilt worden, dass Colibakterien entdeckt wurden und daher das Leitungswasser vor Genuss abgekocht werden müsse.

Die Ursache der Kontaminierung konnte bisher noch nicht gefunden werden.