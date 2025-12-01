Alles zu oe24VIP
© Gepa

LASK-Wahnsinn!

Kühbauer-Bilanz: 7 Spiele, 7 Siege, 1 Gegentor

01.12.25, 14:31
Teilen

Der LASK ist unter Trainer Dietmar Kühbauer unschlagbar. Seit seinem Debüt am 19. Oktober hat das Linzer Team alle sieben Pflichtspiele gewonnen und dabei nur ein einziges Gegentor kassiert.

Seit Dietmar Kühbauer den LASK übernommen hat, erlebt der Verein eine beispiellose Erfolgsserie. Der Burgenländer feierte in sieben Pflichtspielen sieben Siege bei nur einem Gegentor und führte das Team von Rang 14 bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze.

Die Kühbauer-Tabelle

  TEAM SPIELE TORE PUNKTE
1. LASK 6 11 : 1 18
2. TSV HARTBERG 6 8 : 5 11
3. GAK 1902 6 9 : 6 10
4. AUSTRIA WIEN 6 9 : 10 10
5. SALZBURG 6 13 : 8 9
6. WSG TIROL 6 8 : 6 9

 

Perfekter Start mit Rapid-Sieg

Kühbauers Debüt in der 10. Runde am 19. Oktober gegen Rapid endete mit einem 2:0-Auswärtssieg. Es folgten weitere Erfolge: 1:0 gegen den Grazer AK, 1:0 beim Lokalrivalen Blau-Weiß Linz, 1:0 gegen Altach und ein 3:1-Auswärtssieg bei Sturm Graz. Das jüngste 3:0 gegen Rapid und ein 2:0-Cupsieg in Stripfing komplettieren die perfekte Bilanz.

Kühbauers Rezept: Druck nehmen

"Mit dem neuen Trainer ist die gewisse Energie drinnen", betonte Christoph Lang. Jørgensen ergänzte: "Er hat den Druck von der Mannschaft genommen und mit ihm ist das Wir-Gefühl zurückgekehrt. Wir glauben wieder an uns und gehen von Sieg zu Sieg." Der LASK gewann erstmals viermal in Folge in der Liga gegen Rapid.

Bescheiden trotz Erfolgsserie

Trotz der beeindruckenden Serie bleiben die Linzer bescheiden. "Aktuell machen wir es fast zu gut, aber da wird keiner böse sein", sagte Kühbauer. Titelträume seien nicht angebracht: "Wir fokussieren uns nur darauf, die Top sechs zu erreichen." Das Team klopft als Dritter aktuell ganz vorne an.

