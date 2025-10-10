Comeback! Kühbauer kehrt als Trainer zum LASK zurück

Dietmar Kühbauer ist als neuer Trainer zum LASK zurückgekehrt. Der Burgenländer übernimmt die tabellenvorletzten Linzer und betont: "Nachtragend zu sein, ist eine schlechte Eigenschaft."

Dietmar Kühbauer ist in einer überraschenden Rückkehr zum LASK als neuer Trainer verpflichtet worden. Der Burgenländer übernimmt die tabellenvorletzten Linzer, die Ende September das Experiment mit Joao Sacramento beendet hatten. "Ich mag schwierige Situationen", sagte Kühbauer bei seiner Vorstellung in Linz.

Keine Versprechungen für Durchmarsch

Wunder dürfe man nicht erwarten, einen "Durchmarsch" in Richtung Meistergruppe könne er nicht versprechen. "Wir müssen uns im Moment finden, wieder ein bisschen an uns glauben. Wir werden alles daran setzen, dass der LASK wieder dort hinkommt", meinte der Neo-Trainer. Sportdirektor Dino Buric betonte: "In der aktuellen Situation muss man einfach den Ball flach halten."

Fokus auf Basics und Stabilität

In einem ersten Schritt müsse man "über die Basics gehen. Und dann kann man weiter hinaufgehen. Aber vorher müssen wir schauen, dass wir eine stabile Abwehr haben und die Abläufe nach vorne besser kennenlernen. Man darf in dieser Situation Fußball nicht verkomplizieren", beschrieb Kühbauer seinen Ansatz. Buric zeigte sich überzeugt: "Er hat immer wieder bewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen übernehmen kann."

Vergangenheit ist abgehakt

Die überraschende Trennung vom Sommer 2023, als sich der LASK nach 13 Monaten und Platz drei von Kühbauer getrennt hatte, ist für den Trainer verarbeitet. "Nachtragend zu sein, ist eine schlechte Eigenschaft. Wenn man es ausredet, ist es so, dass man in der Gegenwart lebt und für die Zukunft arbeitet. Und die Vergangenheit ist Vergangenheit", betonte Kühbauer.