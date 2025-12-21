Vertrag vorerst bis Sommer, Verlängerung bei Klassenerhalt

Linz. Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz hat einen neuen Cheftrainer. Der Deutsche Michael Köllner folgt Mitja Mörec, von dem sich die Stahlstädter Ende November getrennt hatten. Köllners Vertrag läuft vorerst bis Saisonende. Im Fall des Klassenerhaltes verlängert er sich automatisch bis Sommer 2027. Das gab das Liga-Schlusslicht am Sonntag bekannt. Köllner war zuletzt eineinhalb Jahre vereinslos, jüngste Trainerstation des 55-Jährigen war bis 2024 der FC Ingolstadt.

Davor hatte Köllner unter anderem den 1. FC Nürnberg und 1860 München betreut. Die Linzer wollen ihren neuen Chefcoach am Montag (12.00 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen.