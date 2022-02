"Wütender Putin tobt im Bergversteck"

Vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs wächst in der Ukraine die Hoffnung, den Invasoren standhalten zu können. "Die Dunkelheit wird zurückweichen. Die Morgendämmerung ist nahe", teilte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Sonntag in der Früh auf Facebook mit.

Während die Kämpfe in der Ukraine weiter toben, soll Wladimir Putin langsam die Geduld zu verlieren. Dies behauptet zumindest Riho Terras, der früherer Oberbefehlshaber der estnischen Streitkräfte. Der russische Präsident verstecke sich demnach in einem schwer bewachten Bergversteck im Ural, und befehligt von dort aus den Krieg.

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin’s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9