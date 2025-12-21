Spektakulärer Deal: Top-Klub aus England heiß auf ter Stegen

Ein Schwergewicht der Premier League ist heiß auf Marc-André ter Stegen. Der amtierende Europa-League-Sieger will den deutschen Nationalkeeper holen. Für ter Stegen vielleicht die entscheidende Chance, auf den WM-Zug der Nationalmannschaft aufzuspringen.
Tottenham Hotspur bereitet sich laut englischen Quellen auf einen überraschenden Angriff auf Barcelona vor.
Der Klub wolle mit Teams wie Chelsea und West Ham United um den Barca-Keeper Marc-André ter Stegen kämpfen.
Barcelona plant Abgabe
Barca hofft, Torwart Marc-André ter Stegen abzugeben. Tottenham wird ein Interesse an einer neuen Nummer eins zugeschrieben, da Guglielmo Vicario in dieser Saison mehrere Fehler gemacht habe.
Insider sieht Hindernisse
Transfer-Insider Dean Jones spekuliert, dass das hohe Gehalt von ter Stegen bei Barca ein Hindernis darstellen könnte. Zudem gebe es keinen langfristigen Plan für ter Stegen im Klub.
Premier League als mögliches Ziel
Jones meint andererseits aber auch, die Premier League habe die größte Kaufkraft. Barcelona hoffe auf Interesse eines englischen Klubs, selbst auf Leihbasis, um finanzielle Verluste zu decken.
Sommer und Zukunft
Barcelona habe im Sommer versucht, ter Stegen abzugeben und Joan Garcia verpflichtet.