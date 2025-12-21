Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Ter Stegen
© Getty

Transfer-Gerücht

Spektakulärer Deal: Top-Klub aus England heiß auf ter Stegen

21.12.25, 17:32
Teilen

Ein Schwergewicht der Premier League ist heiß auf Marc-André ter Stegen. Der amtierende Europa-League-Sieger will den deutschen Nationalkeeper holen. Für ter Stegen vielleicht die entscheidende Chance, auf den WM-Zug der Nationalmannschaft aufzuspringen. 

Tottenham Hotspur bereitet sich laut englischen Quellen auf einen überraschenden Angriff auf Barcelona vor.

Der Klub wolle mit Teams wie Chelsea und West Ham United um den Barca-Keeper Marc-André ter Stegen kämpfen. 

Ter Stegen Flick
© Getty

Barcelona plant Abgabe

Barca hofft, Torwart Marc-André ter Stegen abzugeben. Tottenham wird ein Interesse an einer neuen Nummer eins zugeschrieben, da Guglielmo Vicario in dieser Saison mehrere Fehler gemacht habe.

Insider sieht Hindernisse

Transfer-Insider Dean Jones spekuliert, dass das hohe Gehalt von ter Stegen bei Barca ein Hindernis darstellen könnte. Zudem gebe es keinen langfristigen Plan für ter Stegen im Klub.

Marc-Andre ter Stegen
© Getty

Premier League als mögliches Ziel

Jones meint andererseits aber auch, die Premier League habe die größte Kaufkraft. Barcelona hoffe auf Interesse eines englischen Klubs, selbst auf Leihbasis, um finanzielle Verluste zu decken.

Sommer und Zukunft

Barcelona habe im Sommer versucht, ter Stegen abzugeben und Joan Garcia verpflichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden