Rapid-Coach nach Ausschreitungen: "Das Letzte ..."

Spieler und Trainer reagierten gleichermaßen betroffen über die durch Raketen und Böller ausgelöste Spielunterbrechung beim 348. Wiener Fußball-Derby.

"So was wollen wir nicht sehen", reagierte Rapid-Neuverpflichtung Andreas Weimann nach der 0:2-Pleite sauer über die Pyro-Einlagen der grün-weißen Fans. Dabei habe sich der Stürmer über die sportliche Darbietung des Rekordmeisters "noch mehr geärgert".

"Es sind Kinder und Eltern im Stadion"

Ähnlich ging es Neo-Coach Johannes Hoff Thorup: "Es sind Kinder im Stadion, es sind Eltern im Stadion. Das Letzte, was wir tun sollten, ist ein Spiel zu spielen, das nicht sicher ist für sie, im Stadion zu sein. Ich verstehe zu 100 Prozent die Frustration, sie (die Fans, Anm.) unterstützen uns fantastisch und laut überall, wo wir hinkommen. Aber natürlich darf sich die Frustration nicht so zeigen wie heute am Ende des Spiels."

Zu seiner Entscheidung, nicht sofort nach der Pause auf Offensive zu schalten, meinte der Däne: "Für die zweite Hälfte mussten wir etwas an der Struktur verändern, denn bei einem dritten Tor wäre das Spiel vorbei gewesen. Wir haben es versucht, aber wir hatten keinen Erfolg. Ich hätte es gerne gesehen, dass wir viel mutiger auftreten mit dem Ball. Ich hätte es gerne gesehen, dass wir viel aggressiver und nach vorne gerichtet sind. Wir hätten einige Situationen viel besser ausspielen müssen, es waren genug Räume in dem Spiel da." Mittelfeldmann Martin Ndzie dürfte nach seiner im Derby erlittenen Knieverletzung zudem länger ausfallen.

Helm: "Irgendwer muss dafür verantwortlich sein"

Auch für den siegreichen Austria-Trainer werfen die Ausschreitungen einen Schatten auf das Derby: "Bis zur 89. Minute hat es super gepasst so stellt man sich die Atmosphäre vor, wenn die zwei großen Wiener Vereine gegeneinander spielen." Aber dann flogen die Raketen. Helm: "Irgendwer muss dafür auch verantwortlich sein. Die, die das sind, müssen sich fragen, ob sie das nicht besser lösen können."