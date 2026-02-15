GOLD-Bonus: So viel cashen unsere Olympia-Helden

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind bisher sehr erfolgreich für die österreichischen Athleten und Athletinnen verlaufen.

Über die derzeitige Ausbeute bei den Winterspielen kann der Österreichische Olympische Comité (OÖC) sehr glücklich sein. Die Österreicher konnten bisher 13 Medaillen sammeln, davon vier in Gold. Für diese Erfolge zahlt der OÖC auch gerne einen Bonus.

Laut "USA Today" erhalten Benjamin Karl (Snowboard), Alessandro Hämmerle (Snowboard) , Ariane Rädler (Ski Alpin), Katharina Huber (Ski Alpin) und Janine Flock (Skeleton) für ihre Goldmedaille jeweils 23.700 US-Dollar (umgerechnet fast 20.000 Euro) vom ÖOC. Damit befindet sich Österreich im unteren Drittel.

Österreich zahlt mehr als Kanada

Siegreiche Sportler aus dem Vereinigten Königreich, Schweden und Norwegen erhalten von ihren jeweiligen nationalen Komitees kein Geld. Kanadier bekommen für ihre Erfolge 18.300 US-Dollar (etwa 15.400 Euro). Deutsche Goldmedaillen-Gewinner werden vom DOC mit 35.000 US-Dollar (rund 30.000 Euro) belohnt. US-Athleten erhalten von ihrem Komitee 37.500 US-Dollar (umgerechnet 31.600 Euro).

Pinheiro Braathen hat für seinen historischen Sieg vom brasilianischen Komitee 67.000 US-Dollar (circa 56.400 Euro) erhalten. Der Schweizer Ski-Star Franjo von Allmen bekommt für eine Goldmedaille 64.000 US-Dollar (fast 54.000 Euro).

Mega-Bonus in Singapur

Sechsstellige Beträge werden von den Olympischen Komitees aus Singapur, Hong Kong, Italien, Polen, Slowenien, Estland, Tschechien und Spanien bezahlt. Goldmedaillen-Gewinner aus Singapur erhalten sogar den größten Bonus ausgezahlt. Sie erhalten 787.000 US-Dollar (fast 663.000 Euro).

Singapur - $787,000 (663.000€)

Hong Kong - $768,000 (647.000€)

Italien - $213,000 (180.000€)

Polen - $211,000 (177.700€)

Slowenien - $162,000 (136.000€)

Estland - $118,000 (99.400€)

Tschechien - $117,000 (98.500€)

Spanien - $111,000 (93.500€)

Frankreich - $94,000 (79.000€)

Slowakei - $71,000 (59.800€)

Brasilien - $67,000 (56.400€)

Schweiz - $64,000 (53.900€)

Belgien - $59,000 (49.700€)

Finnland - $59,000 (49.700€)

USA - $37,500 (31.100€)

Deutschland - $35,000 (30.000€)

Niederlande - $35,000 (30.000€)

Österreich - $23,700 (20.000€)

Kanada - $18,300 (15.400€)

Dänemark - $16,000 (13.400€)

Australien - $14,100 (11.800€)

Neuseeland - $3,000 (2.500€)

Schweden - $0

Vereinigtes Königreich - $0

Norwegen - $0

Doch für die Superstars ist der Bonus von den nationalen Olympischen Komitees ein nettes Nebenverdienst. Die meisten erhalten durch ihre Sponsoren eine Menge Geld. Die britische Leichtathletik-Sprinterin Dina Asher–Smith, die in Rio, Tokio und Paris Medaillen gewonnen hat, hat von ihren Sponsoren zwischen 1 Million und fast 11 Mio. Euro bezahlt bekommen.